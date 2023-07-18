«Мы очень долго ждали этого». Студенты из Китая познакомятся с научным потенциалом Беларуси

Новости Беларуси. Летняя школа БГУ распахнула свои двери для студентов Совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политеха. На протяжении двух недель они будут проходить обучение у лучших преподавателей вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками программы стали более 40 учащихся специальностей «Инженерная механика» и «Прикладная физика». Ребята смогут расширить свои знания на лекциях, семинарах по профильным дисциплинам и попрактиковаться в общении на английском и русском языках. Кроме того, у студентов будет возможность ближе познакомиться с промышленным и научным потенциалом Беларуси. Гости из Китая посетят индустриальный парк «Великий камень», Минский тракторный завод, ознакомятся с работой компании по выпуску лазеров, а по окончании курса каждый получит сертификат.

Людмила Ляшенко, директор Совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политехнического университета:

Я очень надеюсь, что наши студенты-волонтеры совместного института БГУ-ДПУ окажут всяческое внимание нашим приезжим студентам, а также помогут адаптироваться, расскажут про наш опыт взаимодействия, про нашу систему образования. И мы очень долго ждали этого, примерно три года. Ковидные ограничения не давали нам встретиться вживую, но в студенческом взаимодействии мы освоили все виды онлайн-общения. Но ни в какой мере оно не заменит живое общение, и наши студенты очень соскучились по друг другу. Очень надеюсь, что это позволит им укрепить дружеские связи.

Сяо На, сотрудник Совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политехнического университета:

Мы так тесно общались и проводили мероприятия вместе, чтобы студенты могли познакомиться друг с другом, подружиться. И так же могли дальше вместе развиваться.