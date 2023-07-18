«Мы очень долго ждали этого». Студенты из Китая познакомятся с научным потенциалом Беларуси
Новости Беларуси. Летняя школа БГУ распахнула свои двери для студентов Совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политеха. На протяжении двух недель они будут проходить обучение у лучших преподавателей вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участниками программы стали более 40 учащихся специальностей «Инженерная механика» и «Прикладная физика». Ребята смогут расширить свои знания на лекциях, семинарах по профильным дисциплинам и попрактиковаться в общении на английском и русском языках. Кроме того, у студентов будет возможность ближе познакомиться с промышленным и научным потенциалом Беларуси. Гости из Китая посетят индустриальный парк «Великий камень», Минский тракторный завод, ознакомятся с работой компании по выпуску лазеров, а по окончании курса каждый получит сертификат.
Людмила Ляшенко, директор Совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политехнического университета:
Я очень надеюсь, что наши студенты-волонтеры совместного института БГУ-ДПУ окажут всяческое внимание нашим приезжим студентам, а также помогут адаптироваться, расскажут про наш опыт взаимодействия, про нашу систему образования. И мы очень долго ждали этого, примерно три года. Ковидные ограничения не давали нам встретиться вживую, но в студенческом взаимодействии мы освоили все виды онлайн-общения. Но ни в какой мере оно не заменит живое общение, и наши студенты очень соскучились по друг другу. Очень надеюсь, что это позволит им укрепить дружеские связи.
Сяо На, сотрудник Совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политехнического университета:
Мы так тесно общались и проводили мероприятия вместе, чтобы студенты могли познакомиться друг с другом, подружиться. И так же могли дальше вместе развиваться.
Закончится обучающий курс 31 июля. Стоит отметить, такую летнюю практику для учащихся организуют не впервые. Летняя школа способствует обмену опытом, укреплению отношений между студентами двух стран и популяризации культурно-исторического наследия Беларуси.