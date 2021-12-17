Евгений Пустовой: когда журналистка показала Эмилю всё, что о нём соврали, он просто снял эмблему Польши

Новости Беларуси. Самые смелые, амбициозные желания польских властей сбываются. Их военнослужащие начинают пересекать белорусско-польскую границу. Правда, не для того чтобы границу отодвинуть ближе к Минску, а ради того, чтобы попросить политическое убежище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмиль Чечко, будучи несогласным с политикой своей страны в отношении миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами, перебежал на сторону Беларуси. О пока единичном факте и новой тенденции гражданского общества Польши – Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Это победа! Польской демократии и идей. Теперь все, точно, уния. «От можа до можа». Как звучит-то по-шляхетному – Междуморье. У Варшавы франшиза на демократию от Вашингтона. Варшава – это центр Европы. Азиатская Россия отброшена от западного мира. Украинцы и белорусы, словно в 90-е на Тереспольском вокзале, за минимальную оплату толкаются на рынке труда – горбатятся за гарбату, а польские магнаты, попивая эту самую гарбатку, наслаждаются посполитовской роскошью в замках и дворцах на землях холопов. Бжест и Гродно – павятовыя мястэчки. А граница сдвинута до Минска. Это победа! Мне кажется, сон Дуды сегодня прервало сообщение из белорусско-польской границы. Разбегаются жовнежы. Разбегаются. Это здрада. Это внеочередная «Политика без галстуков и купюр» на СТВ. Немногим более года назад все варшавские «телеги» кричали силовикам и военным: переходи на сторону народа. Кричали – чуть ли не надорвались. И наконец-то свершилось. Их услышали. Переходят. Молодой, перспективный военный со светлым лицом не согласен плясать под милитаристскую политику Дуды и попросил политическое убежище в Беларуси. Наши фронтовики рассказывали про польских вояк из Армии Крайова, как они убегали – аж портки поскидали. На это подвиг пошел и Эмиль. Чего не сделаешь ради того, чтобы покинуть самую демократическую страну Европы. Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси? Читайте здесь. Эмиль – человек. Просто человек, который стал задавать себе вопросы в стиле произведений Генрика Сенкевича. «Камо грядеши?» Он видел, как Польша готова воевать с беззащитными детьми, как она отгораживается от беременных женщин этажами колючей проволоки. Во что Польшу превратила правящая партия PiS?

Евгений Пустовой:

Все чаще и чаще звучит уже архаичный эпитет «гиена Восточной Европы». Потуги Пилсудского с Гитлером поделить Европу закончились для Варшавы гетто и Майданеком. А каков исход у неоколонизаторского союза Дуды и Байдена? Ведь еще 30 июня 2020 года Дуда заявил о том, что они готовы взять под свое крыло те регионы, которые ранее входили в состав Речи Посполитой. А уже потом были все эти самоорганизованные варшавскими пропагандистами похождения якобы невероятных. Но, как оказывается, режим Дуды держится на беглых-фантазерах и штыках… спецслужб. Ведь в армии у еле легитимного, на полтора процента, Дуды поддержки-то и нет. После бегства Эмиля началось самое интересное. На парня со светлым лицом вылили всю грязь Балто-Черноморского бассейна. Сначала его назвали мертвым. Ну, хоронить живыми ретивым польским панам не привыкать. Ладно белорусов и украинцев. Но отпрыски авторов Березы-Картузской пошли дальше. Они попытались похоронить прозревшего солдата. Затем Эмиля назвали уволенным, зніклым, проблемным и написали, что у него были проблемы с законом. Ну, простите, как два года якобы «урка» служил в войске польском. И ему доверяли броню, оружие. Такое же практиковали только нацисты – печально известный батальон Дирлевангера. А тут великопольская армия. Или между ними знак равно? А затем Эмиля назвали лихачом и показали вот это фото.

Причем порицал его тот же канал, который в 2020-м кормил свою подписоту такими же фото, только другого содержания. Мол, правильно, надо давить своих соотечественников в форме и топить машины. Ну это ДРУГОЕ. Причем ДРУГОЕ – большими буквами. Что называется, змагары, ешьте дальше. Приятного аппетита. Особенно тем, кто за все хорошее и против всего плохого. Польский военный: мы ловили одинокого человека, вывозили его в лес, выкапывали яму. Пограничники стреляли ему в голову. Читайте здесь. Евгений Пустовой:

Интервью у Эмиля взяла моя коллега Ксения Лебедева. И эта одна хрупкая девушка сделала всю эту трансгендерную свору, никакого Telegram-канала. А когда Ксюша показала Эмилю все, что о нем соврали, он просто снял эмблему Польши. При нынешней власти Польша как раз и напоминает эту идущую ко дну государственную машину. В гражданском обществе Польши меняются приоритеты. У националистов герои – отверженные солдаты. Теперь отверженными солдатами становится те, кто не хочет исполнять преступные приказы Варшавы. Причем недовольство растет.