«Пока оформляются документы на детей». Беженки с новорождёнными будут жить в кризисных комнатах Красного Креста

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. Там остаются несколько сотен беженцев, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 17 декабря, трех беженок, ставших мамами в Гродно, и их новорожденных малышей выписали из перинатального центра. Ближайшие дни они проведут в кризисных комнатах областного отделения Красного Креста. О том, как молодые мамы обживаются на новом месте, – в репортаже нашего корреспондента Константина Герцева.

Константин Герцев, корреспондент:

40-й, юбилейный день пребывания беженцев на белорусско-польской границе для кого-то точно останется в памяти навсегда. Вот они, героини торжества: Шилан, Баназ и Фария со своими новорожденными малышами. Сегодня, 17 декабря, их выписали из Гродненского перинатального центра. Как признаются врачи, прощание было одно из самых трогательных за всю карьеру, поэтому эмоций на общение с журналистами практически не осталось. Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно, читайте здесь. О возвращении в лагерь не может идти и речи, заявили медики, ввиду этого Белорусское общество Красного Креста решило взять молодых мам с детьми, так сказать, на поруки и предоставило им места в кризисных комнатах со всеми необходимыми вещами.

Наталья Толкачева, председатель Гродненской областной организации белорусского Красного Креста:

Будут проживать по крайней мере какое-то время, пока оформляются документы на детей, в кризисной комнате белорусского Красного Креста. Комната создана в 2019 году, ее услугами воспользовался 21 человек. Создавалась она именно для женщин-мигрантов в кризисной ситуации. То есть целевая группа прямо совпала. Поэтому мы приняли решение, когда к нам обратились наши коллеги из перинатального центра и из органов по гражданству и миграции, что да, мы можем себе позволить принять женщин здесь с их новорожденными детьми, по крайней мере на какое-то время. Комнаты кризисного центра поражают количеством игрушек, да и атмосфера крайне располагающая. Поэтому малыши, как будто все понимая, ведут себя скромно и не издают ни звука.

Кризисные комнаты при гродненском отделении Красного Креста – по факту двухкомнатная квартира, где созданы более чем комфортные условия для пребывания здесь матерей и детей. Только медицинские специалисты будут посещать их дважды в день. Но не вопрос комфорта сейчас для них на первом месте, а тоска по близким, которые до сих пор остаются в лагере беженцев на белорусско-польской границе.

Жительница кризисного центра Баназ не может сдержать слез. С одной стороны, благодарит Всевышнего за всю помощь и внимание, оказанное волонтерами, но, с другой стороны, разлука с мужем и другими детьми заставляет плакать, особенно когда видишь их на экране телефона.