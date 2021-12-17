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«Пока оформляются документы на детей». Беженки с новорождёнными будут жить в кризисных комнатах Красного Креста

17 декабря 2021 19:24
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Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. Там остаются несколько сотен беженцев, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Пока оформляются документы на детей». Беженки с новорождёнными будут жить в кризисных комнатах Красного Креста-1

Сегодня, 17 декабря, трех беженок, ставших мамами в Гродно, и их новорожденных малышей выписали из перинатального центра. Ближайшие дни они проведут в кризисных комнатах областного отделения Красного Креста.  

О том, как молодые мамы обживаются на новом месте, – в репортаже нашего корреспондента Константина Герцева.  

«Пока оформляются документы на детей». Беженки с новорождёнными будут жить в кризисных комнатах Красного Креста-4

Константин Герцев, корреспондент:  
40-й, юбилейный день пребывания беженцев на белорусско-польской границе для кого-то точно останется в памяти навсегда. Вот они, героини торжества: Шилан, Баназ и Фария со своими новорожденными малышами. Сегодня, 17 декабря, их выписали из Гродненского перинатального центра. Как признаются врачи, прощание было одно из самых трогательных за всю карьеру, поэтому эмоций на общение с журналистами практически не осталось. 

Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно, читайте здесь.  

О возвращении в лагерь не может идти и речи, заявили медики, ввиду этого Белорусское общество Красного Креста решило взять молодых мам с детьми, так сказать, на поруки и предоставило им места в кризисных комнатах со всеми необходимыми вещами.  

«Пока оформляются документы на детей». Беженки с новорождёнными будут жить в кризисных комнатах Красного Креста-7

Наталья Толкачева, председатель Гродненской областной организации белорусского Красного Креста:  
Будут проживать по крайней мере какое-то время, пока оформляются документы на детей, в кризисной комнате белорусского Красного Креста. Комната создана в 2019 году, ее услугами воспользовался 21 человек. Создавалась она именно для женщин-мигрантов в кризисной ситуации. То есть целевая группа прямо совпала. Поэтому мы приняли решение, когда к нам обратились наши коллеги из перинатального центра и из органов по гражданству и миграции, что да, мы можем себе позволить принять женщин здесь с их новорожденными детьми, по крайней мере на какое-то время.  

Комнаты кризисного центра поражают количеством игрушек, да и атмосфера крайне располагающая. Поэтому малыши, как будто все понимая, ведут себя скромно и не издают ни звука.  

«Пока оформляются документы на детей». Беженки с новорождёнными будут жить в кризисных комнатах Красного Креста-10

Кризисные комнаты при гродненском отделении Красного Креста – по факту двухкомнатная квартира, где созданы более чем комфортные условия для пребывания здесь матерей и детей. Только медицинские специалисты будут посещать их дважды в день. Но не вопрос комфорта сейчас для них на первом месте, а тоска по близким, которые до сих пор остаются в лагере беженцев на белорусско-польской границе.  

«Пока оформляются документы на детей». Беженки с новорождёнными будут жить в кризисных комнатах Красного Креста-13

Жительница кризисного центра Баназ не может сдержать слез. С одной стороны, благодарит Всевышнего за всю помощь и внимание, оказанное волонтерами, но, с другой стороны, разлука с мужем и другими детьми заставляет плакать, особенно когда видишь их на экране телефона.  

«Пока оформляются документы на детей». Беженки с новорождёнными будут жить в кризисных комнатах Красного Креста-16

Смогут ли мужья посетить родных в кризисном центре Красного Креста, пока неизвестно. Впереди у молодых мам первая спокойная ночь вне больницы. А что на границе? Там тоже продолжают играть, но уже в совсем недетские игры.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Наталья Толкачёва # Константин Герцев # Елена Пашенко # Баназ Али Фарадж # Фотофакт

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