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«Оборудование очень перспективное». В Витебске заработала ещё одна ПЦР-лаборатория для выявления коронавируса

15 декабря 2020 07:10
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Новости Беларуси. В Витебской области для диагностирования COVID-больных увеличили количество ПЦР-лабораторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь их семь.

«Оборудование очень перспективное». В Витебске заработала ещё одна ПЦР-лаборатория для выявления коронавируса-1

Выявлять инфекцию начала центральная городская поликлиника. Пока это единственная в регионе лаборатория, которая базируется в поликлиническом учреждении здравоохранения. Здесь закупили за бюджетные деньги новейшее оборудование. На исследование проб уходят считаные часы.

«Оборудование очень перспективное». В Витебске заработала ещё одна ПЦР-лаборатория для выявления коронавируса-4

«Оборудование очень перспективное». В Витебске заработала ещё одна ПЦР-лаборатория для выявления коронавируса-6

Жанна Маскина, главный внештатный специалист по лабораторной диагностике Витебска:
Оборудование очень перспективное, оборудование с хорошей пропускной способностью. При определенных условиях тесты можно будет делать для всех городских поликлиник города.

Приказом Министерства здравоохранения мы должны делать не менее 200 проб. Мы к этой цифре идем. В дальнейшем мы будем смотреть. Возможно, мы будем увеличивать объемы в зависимости от реалий времени.

«Оборудование очень перспективное». В Витебске заработала ещё одна ПЦР-лаборатория для выявления коронавируса-9

«Оборудование очень перспективное». В Витебске заработала ещё одна ПЦР-лаборатория для выявления коронавируса-11

К концу недели в Витебской области ПЦР-исследования начнут проводить и в Орше. Там в центре гигиены и эпидемиологии откроется еще одна лаборатория такого же профиля.

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# Коронавирус # общество # Жанна Маскина # Фотофакт

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