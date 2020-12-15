«Оборудование очень перспективное». В Витебске заработала ещё одна ПЦР-лаборатория для выявления коронавируса

Новости Беларуси. В Витебской области для диагностирования COVID-больных увеличили количество ПЦР-лабораторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь их семь.

Выявлять инфекцию начала центральная городская поликлиника. Пока это единственная в регионе лаборатория, которая базируется в поликлиническом учреждении здравоохранения. Здесь закупили за бюджетные деньги новейшее оборудование. На исследование проб уходят считаные часы.

Жанна Маскина, главный внештатный специалист по лабораторной диагностике Витебска:

Оборудование очень перспективное, оборудование с хорошей пропускной способностью. При определенных условиях тесты можно будет делать для всех городских поликлиник города.

Приказом Министерства здравоохранения мы должны делать не менее 200 проб. Мы к этой цифре идем. В дальнейшем мы будем смотреть. Возможно, мы будем увеличивать объемы в зависимости от реалий времени.