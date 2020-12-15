«Оборудование очень перспективное». В Витебске заработала ещё одна ПЦР-лаборатория для выявления коронавируса

Новости Беларуси. В Витебской области для диагностирования COVID-больных увеличили количество ПЦР-лабораторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь их семь.
Новости Беларуси. В Витебской области для диагностирования COVID-больных увеличили количество ПЦР-лабораторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь их семь.
Выявлять инфекцию начала центральная городская поликлиника. Пока это единственная в регионе лаборатория, которая базируется в поликлиническом учреждении здравоохранения. Здесь закупили за бюджетные деньги новейшее оборудование. На исследование проб уходят считаные часы.
Жанна Маскина, главный внештатный специалист по лабораторной диагностике Витебска:
Оборудование очень перспективное, оборудование с хорошей пропускной способностью. При определенных условиях тесты можно будет делать для всех городских поликлиник города.
Приказом Министерства здравоохранения мы должны делать не менее 200 проб. Мы к этой цифре идем. В дальнейшем мы будем смотреть. Возможно, мы будем увеличивать объемы в зависимости от реалий времени.
К концу недели в Витебской области ПЦР-исследования начнут проводить и в Орше. Там в центре гигиены и эпидемиологии откроется еще одна лаборатория такого же профиля.
Читайте также:
Минздрав о коронавирусе в Беларуси: во всех регионах вышли на пики
Главный санврач Минска: «Еженедельно санитарной службой города проводится оценка соблюдения масочного режима»
Трудятся даже вахтовым методом по 14 дней. Как изменилась работа медиков во время пандемии?