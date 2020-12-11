Главный санврач Минска: «Еженедельно санитарной службой города проводится оценка соблюдения масочного режима»

Новости Беларуси. Эпидемиологи напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Напомним, требование обязательно во всех районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска:

Те меры профилактики, которые были озвучены и проводятся в городе Минске, в частности по применению средств индивидуальной защиты – это маски, по дистанцированию населения в людных местах и проведению гигиены рук, они все-таки актуальными остаются до настоящего времени.

Еженедельно санитарной службой города проводится оценка соблюдения масочного режима, соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий на всех объектах города. Хочется с положительной стороны отметить, что имеется динамика к снижению на всех объектах по использованию масочного режима. В частности, за прошедшую неделю процент неиспользования масок на объектах торговли составил где-то 5 % (на прошлой неделе он был 9 %). В объектах общепита также снизилось количество тех объектов, которые нарушают масочный режим.