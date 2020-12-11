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Главный санврач Минска: «Еженедельно санитарной службой города проводится оценка соблюдения масочного режима»

11 декабря 2020 11:33
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Новости Беларуси. Эпидемиологи напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Напомним, требование обязательно во всех районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 декабря главный санитарный врач Минска сообщила, что масочный режим в столице может сохраниться в ближайшие несколько месяцев (подробнее здесь).  
Главный санврач Минска: «Еженедельно санитарной службой города проводится оценка соблюдения масочного режима»-1

Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска:
Те меры профилактики, которые были озвучены и проводятся в городе Минске, в частности по применению средств индивидуальной защиты – это маски, по дистанцированию населения в людных местах и проведению гигиены рук, они все-таки актуальными остаются до настоящего времени.

Еженедельно санитарной службой города проводится оценка соблюдения масочного режима, соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий на всех объектах города. Хочется с положительной стороны отметить, что имеется динамика к снижению на всех объектах по использованию масочного режима. В частности, за прошедшую неделю процент неиспользования масок на объектах торговли составил где-то 5 % (на прошлой неделе он был 9 %). В объектах общепита также снизилось количество тех объектов, которые нарушают масочный режим.  

Главный санврач Минска: «Еженедельно санитарной службой города проводится оценка соблюдения масочного режима»-4

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# Коронавирус # общество # Светлана Ермак # Фотофакт

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