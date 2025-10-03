Брестские пограничники обнаружили тело девушки африканской внешности

Вновь мы становимся свидетелями жестокости европейской миграционной политики. Брестские пограничники обнаружили в Каменецком районе тело мертвой девушки африканской внешности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Труп находился в непосредственной близости от польского забора, возведенного на границе. На месте работала следственно-оперативная группа, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Госпогранкомитет отмечает, что польский забор, призванный защищать границы, уже давно стал символом отчуждения и смерти. Всего с 2021 года на данном рубеже с Евросоюзом обнаружено 76 трупов беженцев.

Фото: Госпогранкомитет Беларуси.