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Брестские пограничники обнаружили тело девушки африканской внешности

03 октября 2025 17:03
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Вновь мы становимся свидетелями жестокости европейской миграционной политики. Брестские пограничники обнаружили в Каменецком районе тело мертвой девушки африканской внешности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестские пограничники обнаружили тело девушки африканской внешности-2

Труп находился в непосредственной близости от польского забора, возведенного на границе. На месте работала следственно-оперативная группа, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Госпогранкомитет отмечает, что польский забор, призванный защищать границы, уже давно стал символом отчуждения и смерти. Всего с 2021 года на данном рубеже с Евросоюзом обнаружено 76 трупов беженцев. 

Фото: Госпогранкомитет Беларуси.

# Госпогранкомитет # Беженцы

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