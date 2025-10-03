Фейковые сайты и голосования в чатах – расскажем о схемах интернет-мошенников

В Беларусь пришли новые мошеннические схемы. Ожидается увеличение краж аккаунтов в социальных сетях. Для обмана интернет-аферисты используют голосования в чатах. Человек переходит на посторонний ресурс, вводит персональные данные и его аккаунт моментально переходит под контроль злоумышленников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В топе наиболее популярных также розыгрыши от имени банков. Чтобы принять в них участие, пользователю предлагают авторизоваться в личном кабинете своего финансового учреждения. После ввода учетных данных злоумышленник получает полный доступ к банковскому счет жертвы. А вот популярная в России схема «Мамонт» с оплатой доставки несуществующего товара в Беларуси не прижилась.

Дмитрий Дудков, специалист компании по противодействию мошенничеству:

На текущий момент она уже не работает в таком виде классическом. И, соответственно, здесь несколько причин, почему это произошло. Первая – это эффективная работа в целом профилактики, то есть телевидение, СМИ постоянно рекламируют. Работа правоохранительного сектора, финансового сектора и заинтересованность бизнеса.