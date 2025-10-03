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Фейковые сайты и голосования в чатах – расскажем о схемах интернет-мошенников

03 октября 2025 17:05
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В Беларусь пришли новые мошеннические схемы. Ожидается увеличение краж аккаунтов в социальных сетях. Для обмана интернет-аферисты используют голосования в чатах. Человек переходит на посторонний ресурс, вводит персональные данные и его аккаунт моментально переходит под контроль злоумышленников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фейковые сайты и голосования в чатах – расскажем о схемах интернет-мошенников-2

В топе наиболее популярных также розыгрыши от имени банков. Чтобы принять в них участие, пользователю предлагают авторизоваться в личном кабинете своего финансового учреждения. После ввода учетных данных злоумышленник получает полный доступ к банковскому счет жертвы. А вот популярная в России схема «Мамонт» с оплатой доставки несуществующего товара в Беларуси не прижилась.

Фейковые сайты и голосования в чатах – расскажем о схемах интернет-мошенников-4

Дмитрий Дудков, специалист компании по противодействию мошенничеству:
На текущий момент она уже не работает в таком виде классическом. И, соответственно, здесь несколько причин, почему это произошло. Первая – это эффективная работа в целом профилактики, то есть телевидение, СМИ постоянно рекламируют. Работа правоохранительного сектора, финансового сектора и заинтересованность бизнеса.

Фейковые сайты и голосования в чатах – расскажем о схемах интернет-мошенников-6

Не менее популярна у мошенников и схема под названием «инвестскам». Злоумышленники копируют популярные в регионе интернет-ресурсы и создают на них фейковые новости. К примеру, со ссылкой на несуществующие заявления от известных компаний об инвестициях или щедрых дивидендах. За последний год было зарегистрировано свыше 200 подобных сайтов.

# Интернет-мошенничество # социальные сети

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