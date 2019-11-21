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Облегчённая бутылка. Что это такое и почему выгодно?

21 ноября 2019 20:02
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Новости Беларуси. На новом заводе под Гродно займутся выпуском инновационной продукции. Например, облегченной бутылки – это мировой тренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Облегчённая бутылка. Что это такое и почему выгодно?-1

Галина Буро, корреспондент:
Внешне облегченная бутылка ничем не отличается от обычной, но вес ее на 20 % меньше. А свойства те же: объем, прочность. На изготовление уходит меньше стекла, соответственно, цена такой бутылки становится более привлекательной.

«Вы опережаете в этом многие страны». В Гродно обсудили, как уйти от пластиковой тары

# Предприятия Беларуси # общество # Галина Буро # Фотофакт

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