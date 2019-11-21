В Минске разрабатывают систему шеринга белорусского электротранспорта

Новости Беларуси. Ведется разработка программно-аппаратного комплекса для шеринга отечественного электротранспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для проката будут доступны самокаты, велосипеды и скутеры.
Новости Беларуси. Ведется разработка программно-аппаратного комплекса для шеринга отечественного электротранспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для проката будут доступны самокаты, велосипеды и скутеры.
Андрей Подобед, начальник коммерческого отдела «Приборостроительного завода Оптрон»:
Когда будет отработана полностью вся система, весь алгоритм, это уже будет как готовый продукт, возможно, предлагаться на рынки Республики Беларусь для обеспечения уже конкретно белорусского сервиса шеринга как в Минске, так и в других областях. Впоследствии с возможностью выхода уже на рынок франшизы для предоставления данного продукта более широкому кругу предпринимателей и бизнеса.
Это лишь одна из нескольких десятков разработок белорусских ученых в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Последние достижения показали на выставке в Объединенном институте проблем информатики.