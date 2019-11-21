В Минске разрабатывают систему шеринга белорусского электротранспорта

Андрей Подобед, начальник коммерческого отдела «Приборостроительного завода Оптрон»:

Когда будет отработана полностью вся система, весь алгоритм, это уже будет как готовый продукт, возможно, предлагаться на рынки Республики Беларусь для обеспечения уже конкретно белорусского сервиса шеринга как в Минске, так и в других областях. Впоследствии с возможностью выхода уже на рынок франшизы для предоставления данного продукта более широкому кругу предпринимателей и бизнеса.