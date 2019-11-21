«Вы опережаете в этом многие страны». В Гродно обсудили, как уйти от пластиковой тары

Новости Беларуси. Сметану, кефир и сок будем покупать в стекле – такая экоупаковка появится на полках магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как уйти от пластиковой тары и заменить ее стеклянной, обсуждали 21 ноября в Гродно. Необходимо учесть европейский и мировой опыт, а также построить рядом с областным центром четвертый в стране стекольный завод с инновационным производством.

Но самое главное – чтобы жители страны поддержали инициативу, уверена наш корреспондент Галина Буро. Подарочные сумки и многоразовые бутылки: как БФБ поддерживает экологические тренды Уход от пластика от частной инициативы до промышленных масштабов. Стекло – тот самый признанный экологически чистый материал.

Одна бутылка в секунду с пылу с жару. Температура 450 градусов. Так на Гродненском стеклозаводе вовсю «пекут» новогоднюю партию под игристые напитки. Три этапа контроля качества, никакого брака. За 10 лет работы у Юлии Гнететской четко налажен визуальный контроль.

Юлия Гнететская, контролер стекольного производства:

Визуальный контроль бутылки произвожу. Как говорится, опыт приходит с годами.

На качественную и проверенную временем стеклотару (ее здесь более сотни видов) спрос сегодня небывалый, отмечают на заводе. Продукция из Гродно доезжает вплоть до Дальнего Востока, а надо и внутренний рынок обеспечить. Как все успеть? К тому же главой государства поставлена задача: уйти от засилья пластика. Значит, надо увеличивать мощности.

Юрий Скрипко, директор Гродненского стеклозавода:

Мы сейчас работаем над тем, чтобы в чистом поле построить новый завод, здесь, на въезде в Гродно. Завод будет заточен на те напитки, которые сегодня в пластике и уже уходят из пластика в стекло. Любые напитки: и безалкогольные, и напитки, которые содержат алкоголь, и консервации. Широкий сегмент. Облегченная бутылка. Что это такое и почему выгодно? Уходить от пластика намерены поэтапно. Сначала в стекло облачат питьевую воду и газировки, на очереди слабоалкогольные напитки. Создадут и принципиально новую систему сдачи стеклотары. Собственные наработки совместят с опытом соседей.

Штефан Майндл, председатель правления компании по производству стеклооборудования (Германия):

Да, безусловно, будущее за стеклотарой. Весь мир сейчас уходит от полиэтиленовой упаковки. Ведь это загрязняет окружающую среду и это вред для здоровья. Уйти от пластиковой тары – это очень мудрое решение вашего Президента, вы опережаете в этом многие страны. И я уверен, другие страны за вами последуют.

Дмитрий Микуленок, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Нас это только радует, потому что это развитие все-таки промышленности нашей, которая имеет вековую историю. Одни из старейших наших заводов, поэтому мы рассчитываем, что они второе дыхание обретут. Потребитель должен рублем голосовать. Если будет покупаться и будет востребована эта продукция, то однозначно, она будет увеличиваться в производстве.