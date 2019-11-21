Выкупили пустырь, по которому 50 лет срезали дорогу местные. Почему конфликтуют из-за участка в Каменецком районе?

Новости Беларуси. «Забор раздора» или история о том, как земельный вопрос разделил жителей агрогородка Дмитровичи в Каменецком районе на два лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной из улиц была колонка с водой, которой пользовались все, кто хотел. Сейчас эта территория отдана в частные руки и, по понятным причинам, огорожена забором. Дмитровчане утверждают: это сделано незаконно.

С просьбой разобраться жители агрогородка обратились на телеканал СТВ. Собкоры в Бресте выясняли, где проходят границы личного и общественного в этой истории.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это настоящий «забор раздора». По одну его сторону – местные жители, которые не один десяток лет использовали этот проезд как самый короткий путь к колонке с водой. По другую – новый хозяин бывшего деревенского пустыря, который начал наводить уже свои порядки.

Сколько местные себя помнят, этот участок земли по улице Зеленой всегда пустовал. А «народная» тропа, по-другому этот проезд не назовешь, появилась, по словам старожилов, лет 50 назад. Сначала просто срезали путь к огородам. Потом в маршруте появилась колхозная колонка с водой. Она не теряет актуальности для людей и сегодня, хотя водоснабжение в Дмитровичах поквартирное.

Валентина Нигириш, жительница агрогородка Дмитровичи:

Сейчас эта дорога, конфликт у нас. Председатель сельисполкома, никого не спрашивая, отдал этот проход, который у нас и к колонке, и к нашим грядкам, которые у нас практически за 2 километра.

Летом в местном сельисполкоме участок отдали в частную собственность. Владелец дома напротив пожелал получить ее под ведение личного подсобного хозяйства. Согласно землеустроительному плану, дорога в этом месте не значилась.

Вячеслав Русакевич, председатель Дмитровичского сельисполкома:

Чтобы рассмотреть вопрос по наведению порядка на земле, для благоустройства, для приведения в надлежащее состояние улицы и вот этого пустыря, и был выделен этот участок.

О новом статусе участка и «тропы» жильцы дома напротив узнали, когда на их пути вырос забор нового собственника.

Полностью перекрыл проход, и все. Это же деревня, это не город. Надо поступить просто по-человечески. Просто оставь этот метр-полтора для прохода.

По закону проходу нет места на чужом участке. По совести – в деревне люди привыкли договариваться между собой. А если этого сделать нельзя, выход – обратиться в суд. Он и примет решение о сервитуте – вынужденном выделении части участка в общественное пользование.

Правда, придется доказать необходимость такой меры. Например, восстановление доступа к источнику воды. Однако колонка принадлежит не людям, а местной сельхозорганизации.

Валентин Зайчук, председатель Каменецкого райисполкома:

Сегодня с точки зрения водопотребления данного дома актуальность эта колонка утрачивает. Кроме того, и для этой улицы она утрачивает. И в рамках той инвентаризации, которую мы проводим по разработке схем водоснабжения, канализования, сегодня эта колонка вообще подлежит ликвидации, потому что у всех есть вода. Фактически это был несанкционированный разбор воды, потому что за нее никто не выплачивал средства.