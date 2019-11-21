Вейп – это тоже курение. Рассказываем, что поменялось после принятия «антитабачного декрета»

Новости Беларуси. В Беларуси курит почти каждый третий – такую статистику озвучили в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси курит почти каждый третий – такую статистику озвучили в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя число курильщиков ежегодно уменьшается, цифра достаточно велика. Повод поговорить об этом – сегодня: 21 ноября в мире отмечают День отказа от курения. Так почему дымить все же начинают, и как завязать с вредной привычкой?
В теме разбирался корреспондент Дмитрий Боярович.
Алексей Ащеулов:
Курил я 10 лет. Сначала понемножку, по чуть-чуть.
Пачка в день. Для Алексея такая доза долгие годы была нормой. «Затягивался» в университете, на работе, дома. Пока – теперь уже 45-летний мужчина – не решил: пора завязывать.
Алексей Ащеулов:
Я изобрел такую методику: пачку сигарет разделил на два и курил по 10 сигарет в день неделю целую. Следующую неделю я пробовал курить по 5 сигарет в день. Потом по две с половиной сигаретки в день, по чуть-чуть и выбрасывал.
Впрочем, бросить удается не всем. По данным Минздрава, в Беларуси курит почти каждый третий. И это – зона риска: в ней опасность заболеть раком в 30 раз выше. Порции смол, СО2 и никотина, которые содержатся в сигаретах, непоправимо вредят человеку.
Александр Куль, заместитель главного врача Минского городского клинического онкодиспансера:
Каждая из этих порций наносит огромный удар: повреждает сосудистые стенки и потом за счет молекулярных изменений различных нарушается механизм восстановления клеток.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Чтобы понять, как курение влияет на жизнь, стоит просто посчитать. Ведь по данным ВОЗ каждые 10 секунд в мире от болезней, связанных с ним, умирает один человек.
Особая опасность в пассивном курении. Только 20 % вредных веществ от зажженой сигареты попадают в легкие курильщика, остальные 80 % могут навредить ближнему. Как, например, Валентине Гуреевой. Жительнице Гомеля в своем подъезде приходится дышать отравленным воздухом.
Валентина Гуреева:
Прихожу домой вечером, вот стоит молодежь, девушки и парни. Причем приличные. Курят прямо на первом этаже (было холодно). «Ребята, пожалуйста, выйдите из подъезда, зачем вы здесь курите?» Я педагог, я не могу пройти мимо.
Чтобы избежать в том числе таких ситуаций, в Беларуси разработали «антитабачный декрет». Он действует почти полгода. Согласно документу, курить запрещено в общественных местах, балконах, поездах, электричках, летних террасах кафе и ресторанов.
Дмитрий Гурский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Раньше была ответственность только за употребление табака в понимании как сигареты (табачное изделие). А сейчас туда подходит и потребление электронных систем курения, то есть с помощью парогенераторов.
Правда, об этом знают, как оказалось, не все. Одна из остановок общественного транспорта в Минске. Даже не час пик, людей немного, но вот те, кто «вейпит» то и дело попадаются на глаза.
– На остановках нельзя курить, вы знали?
– Это вообще-то не курение, но ладно.
– Это курение, электронные сигареты тоже.
Штраф за курение на остановке – до 100 рублей. Другое дело, что за руку никто ловить не будет. Здесь ставка на сознательность.
Курящие 30 % населения (а это около 3 миллионов человек) – показатель высокий. Впрочем, он неизменно сокращается. К примеру, по сравнению с 2001-м он снизился на 12 %. И специалисты надеются, что такая тенденция сохранится.