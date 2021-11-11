Сергей Клишевич на встрече парламентариев Беларуси и Кубы: «Это героический народ и героическая страна»

Новости Беларуси. Межпарламентское сотрудничество, поддержка на международной арене, активизация экономического сотрудничества. Эти и другие вопросы 11 ноября обсудили парламентарии Беларуси и Кубы. Встреча состоялась в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты обсудили совместные действия по недопущению распространения COVID-19. Сегодня кубинская вакцина – одна из действенных в мире. Препарат активно распространяется среди стран Латинской Америки. Отдельное внимание сегодня уделяется национальной безопасности. Куба – это пример государства, которое, несмотря на многочисленные попытки извне подорвать внутренний порядок в стране, стойко проходит через давление. Сверив часы и объединив экономико-политические связи, Беларусь и Куба намерены усилить свои позиции на международной арене.

Сергей Клишевич, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это героический народ, героическая страна, которая уже более 60 лет выдерживает на своих плечах всевозможные санкции и давление со стороны США, при этом сохраняет национальное государство, которым и мы гордимся, и сами кубинцы гордятся. Весь мир знает про стойкость этого народа. Уверен, что опыт кубинской стороны и белорусский опыт позволят нам укрепить наши государства, сделать их еще сильнее, а все те, кто сегодня пытается разрушить их, получат соответствующую оценку и ответ из наших стран.