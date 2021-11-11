«Проходим техосмотр как любой автомобиль». На что способен Opel 1934 года выпуска

Новости Беларуси. Брестчанин Игорь Стукалов намерен преодолеть путь в 11 тысяч километров от Владивостока до Бреста на настоящем раритете – автомобиле Opel 1934 года. Путешествие намечено на весну, а пока энтузиаст собирает команду единомышленников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Кристины Протосовицкой.

Я тебя так довезу, что и тебе будет приятно, и мне будет приятно, и ему будет приятно.

Знаменитая фраза из кинофильма «Мимино» на старте. Кажется, что Игорь Стукалов готов отправится в 10-тысячное путешествие Владивосток – Брест хоть сейчас. Впрочем, ждать придется до весны – в раритетном Opel Adam 1934 года еще не придумали печку. Идее большого марш-броска по России и Беларуси своим ходом уже около 6 лет. Сегодня любитель ретроавтомобилей настроен как никогда решительно.

Игорь Стукалов, владелец ретроавтомобиля:

Кто-то Эверест собирается покорить, мы хотим покорить этот маршрут. И я думаю, если все осуществится, следующее поколение будет по этому маршруту ездить.

Раритет на колесах достался Игорю Стукалову в удручающем состоянии еще в начале 2 000-х. Семь лет восстановления – и в биографию железного коня уже записан марафон до Петербурга. Кроме того, у ретроавто больше десятка главных ролей в кино. Под капотом у этого красавца пылает мотор.

Игорь Стукалов:

Здесь нет, как в современных машинах, жгутов, проводов. Здесь все очень просто. Проходим техосмотр как любой автомобиль. Технически машина способна доехать из точки А в точку Б.

В общей сложности чек путешествия порядка 5 000 долларов. Сперва доставить машину во Владивосток контейнером (марш-бросок туда-обратно раритет попросту может не пережить), бензин (машина берет 10 литров на 100 километров), предусмотреть технические расходы и поддержку команды.

Игорь Стукалов:

Если найдется меценат, будем очень рады. Я еще в силах, мой век заканчивается, и автомобиль, считаю, в силах преодолеть этот путь. На протяжении всего пути команда будет общаться и делиться своими эмоциями онлайн и офлайн во время остановок. В этом и философия автопробега.

Игорь Стукалов:

Иногда, когда кто-то снимает селфи прямо за рулем, я показываю: но-но-но. Особенно дети в восторге всегда, да и взрослые тоже. Потому что где еще есть такой автомобиль?

Чтобы быть полезным потенциальным меценатам, экипаж готов разместить рекламу на бортах, подготовить униформу или активно продвигать бренды в социальных сетях.

Игорь Стукалов:

Мы проедем большую часть по Российской Федерации, по дорогам России. Многие нас увидят. Кто видит билборд? А тут едешь, тебя всегда видят, останавливаешься, с тобой разговаривают: кто ты, что, чего? Машина привлекает.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Кастинг на штурмана в экипаж официально открыт. Надежный компаньон, который неплохо разбирается в автомобильной технике. Но это даже не самое главное. Самое главное, чтобы он был продвинутым пользователем социальных сетей. Ведь весь маршрут он должен быть на связи как минимум со всем миром. Делиться интересными историями и записывать истории тех, кто им повстречается на пути.