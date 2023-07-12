Спектакль о Репине и выставка Щемелёва: шорт-лист культурных мероприятий в Витебске

Говорит и показывает фестивальный Витебск. Спору нет, «Славянский базар» располагает к светским беседам о высоком. Но чтобы понимать искусство, необходимо говорить с ним на одном языке. Самое время духовно обогатиться. Ловите шорт-лист культурных мероприятий, обязательных к посещению.

Начнем, пожалуй, с истоков. Аутентичность в каждой детали. Тут же читается почерк маэстро Льва Толстого и Ильи Репина. Более 40 картин, написанных в белорусском имении, уникальная кинохроника и коллекция старинных писем – выставка, где есть на что посмотреть.

Окунитесь в усадебную жизнь гениев на берегу Западной Двины. И лучше это сделать под покровом ночи. 15 и 16 июля здесь пройдут вечерние премьерные показы спектакля «Илья Репин. Здравневские зарисовки» в постановке Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. А пока артисты пытаются настроиться на серьезный лад.

Юрий Цвирко, актер Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа:

Я эканом Цімафей Бадзейка. Гэта той чалавек, які адказвае за гаспадарку, каб кветачкі раслі, каб траўка расла, трава ў сэнсе.

Евгений Береснев, актер Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа:

Я играю роль художника, который болел своими картинами. Проходить мимо горочки, где Илья Ефимович рисовал с натуры свои картины, ту же картину «Белорус», – это дорогого стоит.

Жизнь игра, и все мы в ней актеры. Как сыграть свою лучшую роль, научат в образовательном проекте «Театральная лаборатория».

Михаил Асанов, актер Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа:

К нам приехал Сан Саныч Бармак из ГИТИСа. Очень интересно посмотреть, каким методом в Москве подходят к работе, и вообще интересно обменяться опытом.

Александр Бармак, профессор кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра РАТИ (ГИТИС):

Мы вообще не ради результата все это делаем, потому что для нас самое важное – это процесс. По впечатлениям прошлого года, как будто это было полезно и важно.

Организаторы рисуют фестиваль широкими мазками и предлагают оценить шедевры современников. На полотнах Леонида Щемелева белорусская душа нараспашку. Художник без слов говорил о важном.

Анна Ясюк, заведующая филиалом галереи искусств Леонида Щемелева:

Здесь и живопись, и пейзажи, и портреты семьи, военное время.