«Второй год подряд волонтёр из Шри-Ланки». Вот как активная молодёжь помогает в организации фестиваля в Витебске

Фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» вновь собрал самых активных, талантливых и креативных молодых людей. Создать атмосферу праздника помогают не только штатные сотрудники, но и больше сотни волонтеров.

Алеся Стуканова, руководитель штаба волонтеров Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Заявок присылают много из разных регионов Республики Беларусь и прилегающих к нам стран. В этом году были заявки из стран дальнего зарубежья. Интерес к волонтерской деятельности очень большой. Службы, в которых волонтеры помогают нам, – это очень большой спектр. В народном отделе второй год подряд волонтер из Шри-Ланки. Для нас это очень приятно. Есть новые лица, которые приходят, и это очень здорово, потому что мы видим, как ребятам интересно. Это продолжение их профессиональной деятельности, их интересов, то, чем они сейчас занимаются. Но есть и постоянные волонтеры, которые тоже нам помогают. Мы грамотно подходили к набору и подбору волонтеров той или иной службы.

Благодаря этим героям за кадром на улицах города царит волшебная атмосфера. Попасть в ряды лучших – задача не из легких. Трудятся ребята сразу по нескольким направлениям и делают это филигранно.

Арина Павлюкова, волонтер Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

До этого я ни разу не участвовала, очень интересно было попасть в этом году, чтобы посмотреть, как все происходит, изнутри, как все организовывается, какие мероприятия проходят. Ожидаю ярких впечатлений, красок и хорошо провести время.

Ангелина Лазовская, волонтер Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

В этом году окончила 11 класс, планирую поступать на что-то, связанное с журналистикой. «Славянский базар» – это как отдельная жизнь в нашем городе. Ожидаю самого лучшего – интересные мероприятия. Мне очень приятно, что я в этом году волонтер.