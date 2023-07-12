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«Второй год подряд волонтёр из Шри-Ланки». Вот как активная молодёжь помогает в организации фестиваля в Витебске

12 июля 2023 14:54
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Фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» вновь собрал самых активных, талантливых и креативных молодых людей. Создать атмосферу праздника помогают не только штатные сотрудники, но и больше сотни волонтеров.

«Второй год подряд волонтёр из Шри-Ланки». Вот как активная молодёжь помогает в организации фестиваля в Витебске-1

Алеся Стуканова, руководитель штаба волонтеров Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Заявок присылают много из разных регионов Республики Беларусь и прилегающих к нам стран. В этом году были заявки из стран дальнего зарубежья. Интерес к волонтерской деятельности очень большой. Службы, в которых волонтеры помогают нам, – это очень большой спектр. В народном отделе второй год подряд волонтер из Шри-Ланки. Для нас это очень приятно. Есть новые лица, которые приходят, и это очень здорово, потому что мы видим, как ребятам интересно. Это продолжение их профессиональной деятельности, их интересов, то, чем они сейчас занимаются. Но есть и постоянные волонтеры, которые тоже нам помогают. Мы грамотно подходили к набору и подбору волонтеров той или иной службы.

«Второй год подряд волонтёр из Шри-Ланки». Вот как активная молодёжь помогает в организации фестиваля в Витебске-4

Благодаря этим героям за кадром на улицах города царит волшебная атмосфера. Попасть в ряды лучших – задача не из легких. Трудятся ребята сразу по нескольким направлениям и делают это филигранно.

«Второй год подряд волонтёр из Шри-Ланки». Вот как активная молодёжь помогает в организации фестиваля в Витебске-7

Арина Павлюкова, волонтер Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
До этого я ни разу не участвовала, очень интересно было попасть в этом году, чтобы посмотреть, как все происходит, изнутри, как все организовывается, какие мероприятия проходят. Ожидаю ярких впечатлений, красок и хорошо провести время.

«Второй год подряд волонтёр из Шри-Ланки». Вот как активная молодёжь помогает в организации фестиваля в Витебске-10

Ангелина Лазовская, волонтер Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
В этом году окончила 11 класс, планирую поступать на что-то, связанное с журналистикой. «Славянский базар» – это как отдельная жизнь в нашем городе. Ожидаю самого лучшего – интересные мероприятия. Мне очень приятно, что я в этом году волонтер.

«Второй год подряд волонтёр из Шри-Ланки». Вот как активная молодёжь помогает в организации фестиваля в Витебске-13

Горящие глаза и высокий профессионализм – рецепт успеха. Добровольцы волонтерской службы сегодня – настоящая семья, где каждый протягивает руку помощи друг другу. Они связаны одной целью и мечтой и вносят неоценимый вклад в организацию шоу международного уровня.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Алеся Стуканова # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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