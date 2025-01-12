Об интересных сувенирах, ИННОПРОМе в Минске и сотрудничестве с Россией – поговорили с главой БелТПП

Мы поддерживаем связи не только с Россией, а заглядываем далеко за наш географический горизонт. Взять хотя бы контакты с Оманом, Пакистаном, странами Африки. А что привозим из дальних и не очень командировок, нам рассказал и показал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов в программе «Неделя» на СТВ. Как продвигается сотрудничество с российскими регионами?

Ольга Коршун, СТВ:

Когда пришли к вам, обратили внимание, что много интересных сувениров. Понимаем, что это сувениры, привезенные не из туристических поездок, а именно деловых. И один из таких интересных сувениров вот у нас на столе. Расскажите, что это?

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Это сувенир от коллег из Камчатки. Были с визитом они у нас. Камчатка, медведь, рыба – символы Камчатского края. Даже изображен действующий вулкан. Ольга Коршун:

А с Камчаткой какие были, возможно, заключены новые контракты? Михаил Мятликов:

За последние годы с Камчаткой мы, наверное, впервые проводили бизнес-мероприятие. Когда приехал бизнес, все-таки регион далекий, я хочу сказать, что преодолеть уже такой путь – это для бизнеса довольно-таки непростое мероприятие. Поэтому, когда приехали, мы знакомились с нашим экспортным потенциалом. В первую очередь интересовались, конечно, наши потребители. Продукция машиностроения и наши продукты питания. Ольга Коршун:

А с какими еще российскими регионами наиболее плодотворно шло сотрудничество? Что бы вы отметили? Михаил Мятликов:

Уфа, Башкортостан. Мы уже регулярно проводим мероприятия у нас в стране с участием их бизнеса.

Ольга Коршун:

Про Уфу. Этот сувенир оттуда? Михаил Мятликов:

Этот сувенир, да. Ольга Коршун:

Интересный, да? Михаил Мятликов:

Это оружие башкирских воинов. Ребята презентовали такой сувенир и сюда привезли. Ольга Коршун:

Это заряд на успех. Михаил Мятликов:

Ну да. ИННОПРОМ-2025 – почему решили провести в Минске?

Михаил Мятликов:

Санкт-Петербург. Компании приезжали и к нам, и мы делегациями туда. Очень активно у нас происходит взаимодействие с Екатеринбургом. Во-первых, потому что это, наверное, родина ИННОПРОМа, и большая делегация всегда выезжает в Екатеринбург и участвует в ИННОПРОМе. Но не только участие в выставке, но и проходит большое количество деловых мероприятий. Плюс прямой авиарейс, он способствует именно тому, что бизнес становится более активным, потому что на дорогу уходит меньше времени. Ольга Коршун:

ИННОПРОМ – тоже так интересно получилось, что в 2025 году эта выставка будет проходить в Минске. Почему? Как пришли к такому решению? Михаил Мятликов:В 20

В 2023 году мы были страной-партнером. Стенд Республики Беларусь был более 3 000 квадратных метров. И там же было тогда принято решение, что выездной ИННОПРОМ пройдет в Минске в 2025 году. Конечно, приятно отметить, что у нас заработал Международный минский выставочный центр. Буквально на прошлой неделе к нам приезжали партнеры из Российской Федерации. Высокая оценка нашего выставочного центра. По информации наших коллег, сказали, лучшего в последние годы они ничего не видели. Организаторы нам обещают, что будет большая деловая программа и бизнес-делегации из десятков стран мира. Сотрудничество с Китаем и Пакистаном

Ольга Коршун:

Давайте из России отправимся дальше, на Восток. Более того, в Азии находится еще один наш стратегический партнер – Китай. Давно сотрудничаем, но как в этом году развивалось взаимодействие? Были ли какие-то особенности, чтобы вы отметили? Более 40 экспозиций в 25 странах – Мятликов поделился планами БелТПП в 2025 году. Михаил Мятликов:

Если в 2022 году товарооборот был 5,5 миллиарда долларов, уже в 2023-м более 7, уже более 5,5 за 10 месяцев. Я думаю, что темпы сами о себе говорят, и товарооборот с Китаем развивается. Есть сегодня очень важный момент, что сегодня не только с Пекином у нас авиасообщение. Буквально «Белавиа» недавно запустила рейс на Урумчи. Основная, наверное, товарная позиция – это продукты питания, по которым идет увеличение товарооборота. Это молочка, это продукты мясные и продукция дерева концерна «Беллесбумпром». Ольга Коршун:

Буквально недавно визит нашего главы государства был в Пакистан. На каком уровне идет сейчас взаимодействие с этой страной?