Гомель перестроился на рабочий режим! На очистке магистралей работают около 60 единиц техники

Снег к Новому году заказывали? Желания исполнились с избытком. В Беларуси сегодня был объявлен оранжевый уровень опасности. Сильный ветер и ночной снегопад добавили работы коммунальным службам по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они трудились в усиленном режиме для устранения последствий непогоды. На дороги вывели дополнительные единицы спецтехники. Работало более тысячи машин. Свыше трех тысяч работников ЖКХ очищали улицы от снега и обрабатывали дороги реагентами. Коммунальные службы Беларуси трудятся в усиленном режиме. В стороне не остались и активные жители, к ним на уборке присоединилась наш корреспондент Анна Куртасова.

Снежным подарком одарила белорусов природа с 1 на 2 января. Такого Нового года мы не видели давно. Детям в радость, а коммунальным службам – работа. Но все мобилизовались, работали в усиленном круглосуточном режиме.

Рабочие оперативно расчищали снежные заносы, обеспечивая комфортное передвижение транспорту. Были задействованы более тысячи единиц спецтехники. Убирали улицы, дворы, а также магистральные дороги. Только в Минской области вышло более 200 снегоуборочных машин. Обработано свыше 1 300 километров дорог!

Из праздничного режима в рабочий еще с ночи за считанные часы перестроился и Гомель. На городских улицах, как и в конце декабря, снова парад техники. Только уже не новогодней, а специализированной. Грейдеры, пескоразбрызгиватели в сопровождении патрульных машин ГАИ тщательно обрабатывают дорожное полотно. На очистке магистралей работает около 60 единиц техники. Привлечены более 300 сотрудников дорожных и жилищно-коммунальных служб.

Дмитрий Калыхан , заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ:

Со вчерашнего дня на регулярной основе осуществлялся мониторинг, контроль, смотрели, когда должно начаться выпадение осадков и предварительно выдвигались на город Гомель для уборки.

По-настоящему снежный бум заметили и минчане. Только за ночь в столице выпало около десяти миллиметров осадков. Высота снежного покрова достигла 18 сантиметров. Для комфорта автовладельцев на столичных дорогах было задействовано более четырехсот единиц уборочной техники. Водители спецмашин трудились с самого утра.

Дмитрий Яковицкий, водитель ЖЭУ № 9 Фрунзенского района Минска:

Все время готовы к такому снегу, поэтому это для нас не новость. Работаем с 6 утра. И дворники, и мастера все. Поэтому почистим город. Мне главное, чтобы люди смогли ходить по пешеходным дорожкам, чтобы подъехала скорая к дому. Коммунальщики расчищали дворы, пешеходные и парковые зоны. Снег убирали более полутора тысяч работников службы. Елена Рогачева, заместитель директора ЖЭУ № 9 Фрунзенского района Минска:

Фронт работы сегодня максимально большой. К нему мы были готовы. Со вчерашнего вечера уже были все организованы работы на сегодня. Выполняем очистку от снега и посыпку пешеходных связей, лестниц.

Использовано свыше тысячи тонн песчано-соляной смеси. В первую очередь от снега расчищали проезды общественного транспорта и остановочные пункты, а также подъезды к социально значимым объектам. Елена Губич, бригадир по комплексной уборке территорий Ремавтодора Ленинского района Минска:

День у нас нелегкий. Снега нам добавила природа. Но зима есть зима. Что же делать? Это наша работа. Сегодня во дворах настоящий субботник. На помощь коммунальщикам вышли также неравнодушные жители.

Анна Куртасова, корреспондент:

К трудовому десанту подключились и активные жители столицы. Сотрудники ЖКХ оперативно организовали пункты выдачи инвентаря. Лопаты, перчатки выдавали всем желающим. Таких пунктов выдачи в столице организовано около 170. Минчане в соцсетях делились кадрами массовой толоки. Одни из самых активных, кто взял в руки инвентарь, жители Фрунзенского, Ленинского и Советского районов. Замело машину, пришлось копать. Плюс еще почитал новости с утра о штрафах больших за то, что не убираем машину. Ну и помочь надо.

ЖКХ напоминают, автовладельцев просят выполнять обязанность по расчистке снега вокруг автомобиля на расстоянии не менее 1 метра. При необходимости можно подать заявку в службу 115, а также обратиться по единому номеру дорожной службы 125. Денис Малахов, мастер содержания объектов благоустройства Ремавтодора Ленинского района Минска:

Именно сегодня утром было две заявочки на 115, которые мы выполнили. Работаем с населением. В ГАИ рекомендуют водителям выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и необходимый интервал, не совершать резких маневров и торможений, а также быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, перекрестков и мостов.