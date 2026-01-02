Арина Соболенко хочет взять реванш в «Битве полов» у Ника Кирьоса

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Я бы определенно сделала это еще раз. Думаю, к следующему матчу мы подойдем с другим форматом. Перед игрой я не осознавала, что мне придется адаптироваться, это было небольшой ловушкой для меня. Думаю, я бы оставила Нику полный корт, но сама использовала две подачи. Это немного подровняло бы наши уровни. Как я всегда говорю: ты не проигрываешь – ты учишься. Из этой игры я извлекла большой урок. Теперь я знаю Ника лучше – и как игрока, и как человека, знаю, как играть против него. Мы проведем еще один такой поединок, мне нужен реванш.

Напомним, в противостоянии Арины Соболенко и Ника Кирьоса у каждого игрока была одна подача, как в парном разряде. А сторону корта белорусской теннисистки уменьшили на 9 %.