В Рязани 3 января стартует лыжно-биатлонная «Гонка Чемпионов»

3 января в Рязани стартует лыжно-биатлонная «Гонка Чемпионов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участие в ней примут сильнейшие спортсмены из России и Беларуси. Нашу страну представят биатлонисты Динара и Антон Смольские, а также Дмитрий Лазовский. В субботу пройдут квалификационные индивидуальные соревнования. Биатлонисты пробегут спринты, лыжники – масс-старты. По итогам первого дня будут сформированы команды, в состав каждой из которых войдут лыжник, лыжница, биатлонист и биатлонистка по принципу: лыжницы выбирают биатлонистов, а биатлонистки – лыжников. Смешанная эстафета пройдет в воскресенье. Всего выступят 10 команд.

Из-за болезни пропустят старты ранее заявленные биатлонистка Анастасия Шевченко и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Призовой фонд «Гонки Чемпионов» увеличился и составит в этом году 14 миллионов российских рублей.