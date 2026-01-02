Новогодний хаос в ЕС окрестили «Европой Урсулы фон дер Ляйен»

Ну а сейчас в новогоднюю Европу. Здесь первые сутки 2026-го во многих государствах превратилась в ритуал насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В социальных сетях этот хаос на улицах пользователи уже окрестили «Европой Урсулы фон дер Ляйен».

Итак, во Франции за новогоднюю ночь недосчитались более тысячи автомобилей. Они сгорели на улицах крупных городов. Количество задержанных по подозрению в поджогах уже превысило 500 человек. Кроме того, в ночь на 1 января в немецких и британских городах было по-настоящему жарко. Это организованные группы нелегалов с помощью петард разгоняли жителей. В Германии погибли 2 человека, более 400 задержаны. Новогодняя ночь обернулась хаосом на улицах европейских городов

Берлинские врачи до сих пор продолжают бороться за жизнь 30 пострадавших от взрывов. Вандалы нанесли удар и по городской инфраструктуре. В одном из берлинских районов пригородные поезда уже второй день не могут возобновить движение на ключевом участке. Подобные беспорядки не ограничились тремя крупнейшими странами Европы. Так, Португалия отметила Новый год под грохот автоматных очередей. А в столице Нидерландов сгорела церковь XIX века из-за попадания в нее фейерверка.