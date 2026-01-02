Польша объявила о выделении 86 млн долларов на производство противопехотных мин

Не до новогодних гуляний было и польским чиновникам. Там решили, что самое время нарастить военную базу страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разгар праздника Варшава объявила о выделении 86 миллионов долларов на производство противопехотных мин для установки на границе с Беларусью и Россией. Годом ранее страна вышла из Оттавской конвенции и впервые со времен холодной войны возобновляет производство запрещенных во многих странах боеприпасов. Это решение станет дополнением к масштабному проекту «Восточный щит», в рамках которого планируется произвести до 6 миллионов снарядов.