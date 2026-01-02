Польша объявила о выделении 86 млн долларов на производство противопехотных мин
Не до новогодних гуляний было и польским чиновникам. Там решили, что самое время нарастить военную базу страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В разгар праздника Варшава объявила о выделении 86 миллионов долларов на производство противопехотных мин для установки на границе с Беларусью и Россией. Годом ранее страна вышла из Оттавской конвенции и впервые со времен холодной войны возобновляет производство запрещенных во многих странах боеприпасов. Это решение станет дополнением к масштабному проекту «Восточный щит», в рамках которого планируется произвести до 6 миллионов снарядов.
Параллельно власти намерены увеличить армию до 500 тысяч человек. Однако усилий на суше Польше показалось мало. В новогоднем обращении премьер-министр Дональд Туск пообещал в 2026 году «быстро завоевать Балтийское море».
Дональд Туск, премьер-министр Польши:
2026 год станет годом Польши. Мы ускорим строительство сильнейшей в Европе армии. Мы увеличим количество инвестиций в военную инфраструктуру. Новый год станет годом стремительного завоевания Балтики, нашей польской Балтики.
Именно историческая травма, связанная с оккупацией Германией приморских территорий Польши, заставляет Варшаву прикладывать все силы для закрепления контроля над побережьем. Сейчас через Балтийское море проходит газопровод, который снабжает страну норвежским топливом. Лишь эта труба способна дарить Польше ощущение мнимой экономической независимости на пути к полному отказу от российского газа.