Скорость и драйв! Узнали, как провести выходные и чем «Силичи» удивляют гостей в этом сезоне
А те, кто хочет ощутить скорость и драйв в эти выходные, выбирают поездку на снежные склоны. Популярностью среди любителей активного отдыха пользуется горнолыжный центр «Силичи».
Каждый день на склонах – аншлаг, а погода впервые за многие годы на стороне любителей прокатиться с ветерком.
Даниил Дроботов на себе опробовал все радости активного отдыха и оценил качество белорусского снега.
Минус на термометре – это большой плюс для поклонников горнолыжного отдыха. И с каждым годом таких любителей становится все больше.
Горнолыжный центр «Силичи» под Минском активно принимает гостей – ежесуточно комплекс посещает около трех тысяч человек, а в выходные дни эта цифра вырастает почти вдвое. Среди любителей активного отдыха – не только белорусы, но и зарубежные гости.
Лыжи и сноуборды – куда ехать в Минске любителям активного зимнего отдыха?
Кирилл Сыганович:
Я сам из Бреста, но учусь в Минске, вот приехал первый раз в этом году покататься на сноуборде. Последний раз был лет 7 назад. Тогда я хорошо умел кататься, сейчас просто чуть-чуть обучаюсь, вспоминаю. Очень нравится, даже когда падаешь, все равно нравится.
Комплекс предлагает разнообразные трассы для лыжников и сноубордистов. Причем перепад высот достигает 35 метров. Для Беларуси это уникальные показатели. Склоны пригодны и для первых робких шагов на лыжах и для уверенных маневров.
Валерия Синюкович, специалист по рекламной коммуникации Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:
Сейчас у нас открыты три трассы. Это трасса № 3, № 6. Можем сейчас увидеть, что у нас готовится основная долгожданная трасса № 1. Гости очень ее ждали. Также готовим склон для более опытных райдеров. Это трасса № 4. И, ну, конечно же, для маленьких детей совсем скоро откроется тюбинговая трасса.
Инвентарем также обеспечат и правильно подберут. К зимнему сезону здесь закупили новое горнолыжное и сноубордическое оборудование — более полутысячи комплектов.
Подробности в видео.