Скорость и драйв! Узнали, как провести выходные и чем «Силичи» удивляют гостей в этом сезоне

А те, кто хочет ощутить скорость и драйв в эти выходные, выбирают поездку на снежные склоны. Популярностью среди любителей активного отдыха пользуется горнолыжный центр «Силичи». Каждый день на склонах – аншлаг, а погода впервые за многие годы на стороне любителей прокатиться с ветерком. Даниил Дроботов на себе опробовал все радости активного отдыха и оценил качество белорусского снега.

Минус на термометре – это большой плюс для поклонников горнолыжного отдыха. И с каждым годом таких любителей становится все больше.

Горнолыжный центр «Силичи» под Минском активно принимает гостей – ежесуточно комплекс посещает около трех тысяч человек, а в выходные дни эта цифра вырастает почти вдвое. Среди любителей активного отдыха – не только белорусы, но и зарубежные гости. Лыжи и сноуборды – куда ехать в Минске любителям активного зимнего отдыха?

Кирилл Сыганович:

Я сам из Бреста, но учусь в Минске, вот приехал первый раз в этом году покататься на сноуборде. Последний раз был лет 7 назад. Тогда я хорошо умел кататься, сейчас просто чуть-чуть обучаюсь, вспоминаю. Очень нравится, даже когда падаешь, все равно нравится.

Комплекс предлагает разнообразные трассы для лыжников и сноубордистов. Причем перепад высот достигает 35 метров. Для Беларуси это уникальные показатели. Склоны пригодны и для первых робких шагов на лыжах и для уверенных маневров.