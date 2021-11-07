«Подпевали все три куплета». Как принимали белорусскую версию Habibi в Дубае

В белорусском павильоне на «Экспо», признаются иностранцы, от наших девушек глаз не отвести. Фольклорная группа «Купалинка». Этот коллектив выступал на «Экспо-67» в Монреале.

Мы видим на себе взгляды мужчин, это не может не радовать

Елена Телькова, руководитель фольклорной группы «Купалинка», народная артистка Беларуси: Вдохновляет. Выставка, столько павильонов и, несмотря на это, люди приезжают, чтобы посетить павильоны, посмотреть. Останавливаются и стоят. У нас программа (блоки) проходит по 45 минут. Они стоят, слушают, снимают, пританцовывают.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Здесь же люди отзывчивые. Точно так же, как и в нашей стране. В принципе, находясь здесь совсем, наверное, короткий период, если ты обращаешься за помощью, они оказывают. Точно так же, как у нас. Здесь так же безопасно, как и в нашей стране. И культура, конечно, не может быть идентичной. Заложены народные традиции как в нашей культуре, так и в Арабских Эмиратах.