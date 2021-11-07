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«Подпевали все три куплета». Как принимали белорусскую версию Habibi в Дубае

07 ноября 2021 17:36
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Новости Беларуси. В Дубае проходит всемирная выставка «Экспо-2020», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Подпевали все три куплета». Как принимали белорусскую версию Habibi в Дубае-1

В белорусском павильоне на «Экспо», признаются иностранцы, от наших девушек глаз не отвести. Фольклорная группа «Купалинка». Этот коллектив выступал на «Экспо-67» в Монреале.

«Подпевали все три куплета». Как принимали белорусскую версию Habibi в Дубае-4

Мы видим на себе взгляды мужчин, это не может не радовать

«Подпевали все три куплета». Как принимали белорусскую версию Habibi в Дубае-7

Елена Телькова, руководитель фольклорной группы «Купалинка», народная артистка Беларуси:
Вдохновляет. Выставка, столько павильонов и, несмотря на это, люди приезжают, чтобы посетить павильоны, посмотреть. Останавливаются и стоят. У нас программа (блоки) проходит по 45 минут. Они стоят, слушают, снимают, пританцовывают.

«Подпевали все три куплета». Как принимали белорусскую версию Habibi в Дубае-10

Сегодня девушки в национальных одеяниях подпевали все три куплета. Было нам приятно.

«Подпевали все три куплета». Как принимали белорусскую версию Habibi в Дубае-13

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Здесь же люди отзывчивые. Точно так же, как и в нашей стране. В принципе, находясь здесь совсем, наверное, короткий период, если ты обращаешься за помощью, они оказывают. Точно так же, как у нас. Здесь так же безопасно, как и в нашей стране. И культура, конечно, не может быть идентичной. Заложены народные традиции как в нашей культуре, так и в Арабских Эмиратах.

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# Выставки в Беларуси и мире # общество # Елена Телькова # Виталий Брель # Оксана Семашко # Фотофакт

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