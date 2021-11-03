В ОАЭ хотят печь белорусский хлеб. О каких ещё поставках договорились белорусские предприятия на «Экспо-2020» в Дубае?

Новости Беларуси. Инвестиционный и экономический потенциал белорусской столицы презентовали 3 ноября в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На всемирной выставке «Экспо-2020» – Дни Минска. Национальный павильон стал одним из самых популярных среди посетителей форума. Всего участие принимают 190 стран.

Экспо – площадка деловая. Сегодня, 3 ноября, официальная делегация Минска провела ряд переговоров с иностранными партнерами. Известно и о заключении первых контрактов. СТВ единственный из белорусских телеканалов работает на площадке международного форума. Эксклюзив от Оксаны Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

На этом месте раньше была пустыня, а сегодня Дубай повернул лицом к себе многие страны мира. Здесь активно строят дома, отели, а также дороги. У нас много общего, что и привело Минск в Дубай на «Экспо». В обоих городах намерены строить и развивать города будущего.

Белорусский павильон удачно выбрал цветовую гамму в зеленом. В ОАЭ он сулит богатство. Однако жители и бизнес Дубая понимают: запасы нефти со временем могут закончиться, поэтому нужно позаботиться о будущем. А оно – за золотыми руками и умами. Белорусская экономика экспортоориентированная. Для поощрения наших товаров за рубеж в стране созданы разнообразные законодательные преференции. Например, даже для бизнеса возмещают затраты на участие в выставках. Глава государства неоднократно подчеркивал: экспорт белорусской продукции – приоритет внешней политики.

Президент Беларуси: «Экспорт будет основным направлением нашей деятельности, потому что экспорт – это валюта». Читайте здесь. В скором времени на обеденном столе у жителей ОАЭ может появиться белорусский хлеб.

Александр Забелло, генеральный директор «Минскхлебпрома»:

Есть заинтересованность – и местные предприниматели, и из Иордании. В соседние страны мы поставляем, в тот же Израиль. Мы определили их вкусы, пожелания, отработали возможные рецептуры. В принципе, их некоторые позиции, например, замороженный хлеб, потом именно производство хлеба, очень заинтересовали. Говорит: «Мы никогда не пробовали, но стоит попробовать». Обменялись контактами, договорились о встрече в Минске. Я думаю, что первый контейнер мы в этом году отправим. Это «Экспо» стало удачным для «Коммунарки». Сегодня подписан крупный контракт на поставку кондитерских изделий в торговые сети ОАЭ.