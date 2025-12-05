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Минск принимает баскетбольный турнир памяти Владимира Рыженкова

05 декабря 2025 20:11
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В белорусской столице стартовал юношеский турнир по баскетболу памяти Владимира Рыженкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В течение трех дней за награды престижных соревнований будут бороться команды девушек и юношей до 16 лет из четырех стран. Соотечественникам конкуренцию составят спортсмены из Азербайджана, Казахстана и России. 

Сегодня состоялись два поединка с участием наших дружин, оба раза в соперниках значились сверстники из Азербайджана. Подопечные Виктории Дацун неплохо начали противостояние и довольно уверенно вели большую половину матча, но затем преимущество растеряли и в итоге уступили с результатом 61:65.

А вот наши парни за девчат взяли реванш. На большой перерыв белорусы уходили с солидным заделом в 35 очков. А затем свой перевес продолжили наращивать, перебросали оппонентов более чем в три раза и праздновали красивую викторию с крупным счетом – 103:32. 

Завтра наши сборные сыграют с гостями из Казахстана. Победители и призеры традиционного турнира станут известны в предстоящее воскресенье.

# Баскетбол

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