Минск принимает баскетбольный турнир памяти Владимира Рыженкова

В белорусской столице стартовал юношеский турнир по баскетболу памяти Владимира Рыженкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В течение трех дней за награды престижных соревнований будут бороться команды девушек и юношей до 16 лет из четырех стран. Соотечественникам конкуренцию составят спортсмены из Азербайджана, Казахстана и России.

Сегодня состоялись два поединка с участием наших дружин, оба раза в соперниках значились сверстники из Азербайджана. Подопечные Виктории Дацун неплохо начали противостояние и довольно уверенно вели большую половину матча, но затем преимущество растеряли и в итоге уступили с результатом 61:65.

А вот наши парни за девчат взяли реванш. На большой перерыв белорусы уходили с солидным заделом в 35 очков. А затем свой перевес продолжили наращивать, перебросали оппонентов более чем в три раза и праздновали красивую викторию с крупным счетом – 103:32.

Завтра наши сборные сыграют с гостями из Казахстана. Победители и призеры традиционного турнира станут известны в предстоящее воскресенье.