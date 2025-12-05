ФК «Гомель-2» остаётся в Первой лиге чемпионата Беларуси

Дублирующий состав «Гомеля» сохранил прописку в Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу на будущий сезон. В двухматчевом противостоянии было пройдено жодинское «Торпедо-2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды не выявили сильнейшего в стартовом стыковом поединке и разошлись безголевым миром. На протяжении второй дуэли соперники действовали по схожему сценарию, сохраняли равные шансы на успех и оставили свои владения на замке в основное время.

Правда, «автозаводцы» провели несколько опасных атак, но реализовать свои моменты не смогли. Все решилось в экстра-таймах. Гомельчане дважды огорчили своих визави, отличились Николай Старостенко и Максим Дроздов. Победа со счетом 2:0.