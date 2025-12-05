Тысячи немецких школьников по всей стране вышли на протесты против призыва в армию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подростки устроили марши прямо в учебное время. Катализатором народного недовольства стало одобрение Бундестагом реформы воинского призыва.

Согласно новым правилам все молодые люди, достигшие 18 лет, будут обязаны пройти медицинскую комиссию. Хотя прохождение самой службы пока остается добровольным, в реформе заложен тревожный механизм. Так, если не удастся набрать необходимое количество военнослужащих, может быть использован принцип жребия. Этот факт вызывает у молодежи глубокую тревогу. Обязательная военная служба в Германии была отменена в 2011 году, и многие воспринимают реформу как шаг назад и усиление военной риторики.