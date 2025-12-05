ХК «Динамо-Шинник» поднялся на четыре позиции в индексе силы МХЛ

Молодежная хоккейная лига представила обновленный индекс силы после 13-й недели регулярного чемпионата. Этот рейтинг подсчитывается математически на основе ряда показателей и отображает, какие команды находятся на ходу, обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Евгения Летова прибавили сразу четыре пункта и сейчас занимают восьмую строчку топа. Со старта текущего розыгрыша в активе белорусского представителя в МХЛ 18 побед и пятое место в Золотом дивизионе Западной конференции.