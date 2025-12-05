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Минское «Динамо» U19 уступило одноклубникам из Тбилиси в Юношеской лиге УЕФА

05 декабря 2025 18:06
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Футболисты молодежной команды минского «динамо», составленной из исполнителей до 19 лет, потерпели неудачу в стартовом матче третьего раунда Юношеской лиги УЕФА, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Наши парни в Тбилиси встречались с местными одноклубниками. Подопечные Сергея Яромко неудачно провели первые двадцать минут и пропустили два быстрых мяча. В дальнейшем хозяева поля продолжили атаковать, но «динамовцы» каждый раз сдерживали их напор. Больше цифры на табло не менялись, поражение – 0:2. 

У белорусской дружины еще будет возможность исправить ситуацию. Ответный поединок запланирован на 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/16 финала. 

# Футбол

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