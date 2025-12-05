Минское «Динамо» U19 уступило одноклубникам из Тбилиси в Юношеской лиге УЕФА

Футболисты молодежной команды минского «динамо», составленной из исполнителей до 19 лет, потерпели неудачу в стартовом матче третьего раунда Юношеской лиги УЕФА, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни в Тбилиси встречались с местными одноклубниками. Подопечные Сергея Яромко неудачно провели первые двадцать минут и пропустили два быстрых мяча. В дальнейшем хозяева поля продолжили атаковать, но «динамовцы» каждый раз сдерживали их напор. Больше цифры на табло не менялись, поражение – 0:2.

У белорусской дружины еще будет возможность исправить ситуацию. Ответный поединок запланирован на 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/16 финала.