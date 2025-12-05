Снижает стресс и способствует нормализации сна – рассказываем о пользе чтения

Ученые выяснили, что художественные тексты активируют в мозге так называемую сеть пассивного режима работы, которая связана с воображением, симуляцией социальных ситуаций и пониманием эмоций других. То есть книги развивают эмпатию. Кроме того, даже короткие сеансы чтения способны эффективно снижать стресс и способствовать нормализации сна, особенно если речь идет о бумажных книгах, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Информационные ресурсы библиотек – что известно о республиканской цифровой платформе, узнали у специалиста

Также исследования показывают положительное влияние активного чтения на профилактику болезни Альцгеймера. Регулярное чтение связано с увеличением продолжительности жизни. Конечно, самый первый плюс чтения – развитие грамотной речи и письма у детей.