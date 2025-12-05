Снижает стресс и способствует нормализации сна – рассказываем о пользе чтения
Ученые выяснили, что художественные тексты активируют в мозге так называемую сеть пассивного режима работы, которая связана с воображением, симуляцией социальных ситуаций и пониманием эмоций других. То есть книги развивают эмпатию. Кроме того, даже короткие сеансы чтения способны эффективно снижать стресс и способствовать нормализации сна, особенно если речь идет о бумажных книгах, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
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Также исследования показывают положительное влияние активного чтения на профилактику болезни Альцгеймера. Регулярное чтение связано с увеличением продолжительности жизни. Конечно, самый первый плюс чтения – развитие грамотной речи и письма у детей.
Екатерина Темушева, старший научный сотрудник лаборатории гуманитарного образования ГУО «Академия образования»:
Для большинства детей эта связь абсолютно справедлива. Чем больше они читают, перед собой видят правильных структур предложения, правильно написанных слов, тем грамотнее они пишут сами и формулируют мысли. Поэтому тем, кто плохо пишет, я всегда говорю: читайте больше.
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