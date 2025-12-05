На международном турнире по боксу памяти Ливенцева определились финалисты

10 белорусов поспорят за золото международного турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Всего на награды претендовали около 200 мастеров кожаной перчатки из 6 стран, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Турнир личный, и белорусы на правах хозяев выставили расширенный состав команды, всего 60 человек. Большая часть ребят – это ближайший резерв. Данный старт станет определяющим в формировании сборной на международные турниры.
Отметим выступление наших девушек: все лидеры, включая бронзового призера чемпионата мира Арину Данильчик, вышли в финальные поединки и в воскресенье поспорят за высшую ступень пьедестала. Уже с уверенностью можно сказать, что белоруски отправили в медальную копилку 12 наград, из них 7 бронзовых.
Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды Беларуси по боксу:
Многие девушки вышли в финал. Некоторым не хватило где-то физухи, где-то спортивного мастерства, боевой практики. В целом положительное впечатление произвели они. Что касается парней, то сегодня полуфинальные бои прошли. Очень конкурентные бои. В основном у нас Россия – Беларусь, Россия – Узбекистан. По итогу этого турнира будем смотреть, каких-то ребят будем включать в списочный состав национальной команды Республики Беларусь. И будем привлекать их на дальнейшие учебно-тренировочные сборы.
У парней финальный тон задали Алексей Гацаков и Дмитрий Кокорин. Они выступали в утренней сессии, а по итогам вечерней компанию им составили еще три белоруса. Также в активе земляков две бронзы. Победители соревнований определятся в воскресенье.