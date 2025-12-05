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На международном турнире по боксу памяти Ливенцева определились финалисты

05 декабря 2025 18:06
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10 белорусов поспорят за золото международного турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Всего на награды претендовали около 200 мастеров кожаной перчатки из 6 стран, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Турнир личный, и белорусы на правах хозяев выставили расширенный состав команды, всего 60 человек. Большая часть ребят – это ближайший резерв. Данный старт станет определяющим в формировании сборной на международные турниры.

Отметим выступление наших девушек: все лидеры, включая бронзового призера чемпионата мира Арину Данильчик, вышли в финальные поединки и в воскресенье поспорят за высшую ступень пьедестала. Уже с уверенностью можно сказать, что белоруски отправили в медальную копилку 12 наград, из них 7 бронзовых.

На международном турнире по боксу памяти Ливенцева определились финалисты-2

Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды Беларуси по боксу:
Многие девушки вышли в финал. Некоторым не хватило где-то физухи, где-то спортивного мастерства, боевой практики. В целом положительное впечатление произвели они. Что касается парней, то сегодня полуфинальные бои прошли. Очень конкурентные бои. В основном у нас Россия – Беларусь, Россия – Узбекистан. По итогу этого турнира будем смотреть, каких-то ребят будем включать в списочный состав национальной команды Республики Беларусь. И будем привлекать их на дальнейшие учебно-тренировочные сборы.

У парней финальный тон задали Алексей Гацаков и Дмитрий Кокорин. Они выступали в утренней сессии, а по итогам вечерней компанию им составили еще три белоруса. Также в активе земляков две бронзы. Победители соревнований определятся в воскресенье.

# Виталий Бондаренко # Спортивные соревнования

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