На международном турнире по боксу памяти Ливенцева определились финалисты

10 белорусов поспорят за золото международного турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Всего на награды претендовали около 200 мастеров кожаной перчатки из 6 стран, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Турнир личный, и белорусы на правах хозяев выставили расширенный состав команды, всего 60 человек. Большая часть ребят – это ближайший резерв. Данный старт станет определяющим в формировании сборной на международные турниры.

Отметим выступление наших девушек: все лидеры, включая бронзового призера чемпионата мира Арину Данильчик, вышли в финальные поединки и в воскресенье поспорят за высшую ступень пьедестала. Уже с уверенностью можно сказать, что белоруски отправили в медальную копилку 12 наград, из них 7 бронзовых.