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Волейболистки «Минчанки» проиграли «Уралочке-НТМК» в матче Суперлиги

05 декабря 2025 20:04
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Волейболистки «Минчанки» потерпели очередную неудачу в матче регулярного чемпионата женской российской Суперлиги. Наши девушки на домашней площадке принимали «Уралочку» из Свердловской области, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Со старта гости завладели преимуществом и оставили первый сет за собой с уверенным счетом 25:16, однако белоруски реабилитировались и в довольно напряженной борьбе сумели записать в свой актив вторую партию – 28:26. После чего вновь наступил спад, что повлекло за собой ошибки и как итог проигранные отрезки – 17:25; 23:25. Поражение с результатом 1:3 по сетам. Подопечные Сергея Чесновицкого остаются в аутсайдерах турнирной таблицы текущего розыгрыша. Следующий поединок столичный коллектив проведет также в Минске 9 декабря против «Омички». 

# Волейбол

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