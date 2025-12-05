Волейболистки «Минчанки» проиграли «Уралочке-НТМК» в матче Суперлиги

Волейболистки «Минчанки» потерпели очередную неудачу в матче регулярного чемпионата женской российской Суперлиги. Наши девушки на домашней площадке принимали «Уралочку» из Свердловской области, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Со старта гости завладели преимуществом и оставили первый сет за собой с уверенным счетом 25:16, однако белоруски реабилитировались и в довольно напряженной борьбе сумели записать в свой актив вторую партию – 28:26. После чего вновь наступил спад, что повлекло за собой ошибки и как итог проигранные отрезки – 17:25; 23:25. Поражение с результатом 1:3 по сетам. Подопечные Сергея Чесновицкого остаются в аутсайдерах турнирной таблицы текущего розыгрыша. Следующий поединок столичный коллектив проведет также в Минске 9 декабря против «Омички».