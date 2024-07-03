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Формирует национальный код каждого народа – в чём особенность белорусской живописи?

03 июля 2024 14:42
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Пока Беларусь развивалась как суверенное государство, развивалась и наша культура. Мы использовали новые современные методы и способы ее развития, но при этом придерживались наших традиций.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:
Мы историю узнаем по культурным артефактам, которые остаются нам, ученые-археологи их откапывают. Создается впечатление, что культура – это и есть история народа. История – это самый главный камень в нашей жизни, истории цивилизации. Что касается белорусской культуры и нашей истории, как вы считаете, как они взаимосвязаны и взаимодействуют?

Формирует национальный код каждого народа – в чём особенность белорусской живописи?-1

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Вы совершенно верно заметили, что культура занимает исключительное место для любого народа и каждой нации. Конечно, следует отметить, что творчество и искусство – это высшая форма деятельности человека. Поэтому она занимает такое особое место, всегда связана не только с техническими и технологическими процессами, а такими мистическими проявлениями. С тем, что связано с душой, духом человека, его мировоззрением. Это, безусловно, формирует национальный код каждого народа.

Подробнее в видео.

# Национальный художественный музей Беларуси # общество # Юрий Царёв # Екатерина Яцкевич # Анна Кононова

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