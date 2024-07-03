Формирует национальный код каждого народа – в чём особенность белорусской живописи?

Пока Беларусь развивалась как суверенное государство, развивалась и наша культура. Мы использовали новые современные методы и способы ее развития, но при этом придерживались наших традиций.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:

Мы историю узнаем по культурным артефактам, которые остаются нам, ученые-археологи их откапывают. Создается впечатление, что культура – это и есть история народа. История – это самый главный камень в нашей жизни, истории цивилизации. Что касается белорусской культуры и нашей истории, как вы считаете, как они взаимосвязаны и взаимодействуют?