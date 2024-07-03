Прямой эфир

Чудом выжил! Как спасли ребёнка, который родился в концлагере?

03 июля 2024 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Фашисты не жалели никого, но даже среди этого ужаса находилось место чуду. 

Чудом выжил! Как спасли ребёнка, который родился в концлагере?-1

Зинаида Хлебовец, заведующий филиалом мемориального комплекса «Узникам Озаричского лагеря смерти»:
16 марта узница из Жлобина родила здесь мальчика. Сама сразу же умерла. Узники сняли с нее фуфайку, укутали мальчика и положили под сосну. На утро, когда его пришли забрать, чтобы отнести к матери, он оказался жив. Они его выходили и 19 марта передали медикам. 

Это единственный ребенок, у которого в свидетельстве записано «рожден в концлагере «Озаричи», Домановичского района Полесской области».

Читайте также:

Суровый холод и вода по колено! В каких условиях содержались узники «Озаричей»?

Щит из людей, зараженных тифом! Как нацисты использовали мирных жителей в качестве оружия?

Держали в конюшнях, а иногда и вовсе под открытым небом. Как был устроен лагерь «Озаричи»?

# Великая Отечественная война # общество # Зинаида Хлебовец

Другие новости рубрики

Все новости
Формирует национальный код каждого народа – в чём особенность белорусской живописи?
03 июля 2024 14:42

Формирует национальный код каждого народа – в чём особенность белорусской живописи?

Владимир Соловьёв: День Независимости – духовный праздник для Беларуси
03 июля 2024 14:40

Владимир Соловьёв: День Независимости – духовный праздник для Беларуси

Суровый холод и вода по колено! В каких условиях содержались узники «Озаричей»?
03 июля 2024 14:40

Суровый холод и вода по колено! В каких условиях содержались узники «Озаричей»?