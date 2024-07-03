Чудом выжил! Как спасли ребёнка, который родился в концлагере?

Фашисты не жалели никого, но даже среди этого ужаса находилось место чуду.
Фашисты не жалели никого, но даже среди этого ужаса находилось место чуду.
Зинаида Хлебовец, заведующий филиалом мемориального комплекса «Узникам Озаричского лагеря смерти»:
16 марта узница из Жлобина родила здесь мальчика. Сама сразу же умерла. Узники сняли с нее фуфайку, укутали мальчика и положили под сосну. На утро, когда его пришли забрать, чтобы отнести к матери, он оказался жив. Они его выходили и 19 марта передали медикам.
Это единственный ребенок, у которого в свидетельстве записано «рожден в концлагере «Озаричи», Домановичского района Полесской области».
Читайте также:
Суровый холод и вода по колено! В каких условиях содержались узники «Озаричей»?
Щит из людей, зараженных тифом! Как нацисты использовали мирных жителей в качестве оружия?
Держали в конюшнях, а иногда и вовсе под открытым небом. Как был устроен лагерь «Озаричи»?