Чудом выжил! Как спасли ребёнка, который родился в концлагере?

Фашисты не жалели никого, но даже среди этого ужаса находилось место чуду.

Зинаида Хлебовец, заведующий филиалом мемориального комплекса «Узникам Озаричского лагеря смерти»:

16 марта узница из Жлобина родила здесь мальчика. Сама сразу же умерла. Узники сняли с нее фуфайку, укутали мальчика и положили под сосну. На утро, когда его пришли забрать, чтобы отнести к матери, он оказался жив. Они его выходили и 19 марта передали медикам.

Это единственный ребенок, у которого в свидетельстве записано «рожден в концлагере «Озаричи», Домановичского района Полесской области».

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