Прямой эфир

Мотульский о дистанционном обучении: можем обеспечить доступ к публикациям авторитетных учёных из Оксфорда, Кембриджа, МГУ

16 апреля 2020 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Как Нацбиблиотека помогает в борьбе с коронавирусом: «Мы бесплатно предоставили в открытом доступе всем медикам информацию»

Мотульский о дистанционном обучении: можем обеспечить доступ к публикациям авторитетных учёных из Оксфорда, Кембриджа, МГУ-1

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Вот сейчас нам, действительно, надо сберечь здоровье каждого. Например, наша профессура в университетах – они преклонного возраста. Это та школа, ещё советская, которые, действительно – бесценный багаж. Их сегодня надо поберечь.

Но мы имеем возможность и им, и студентам обеспечить доступ не к рефератам двоечников, простите, что я так говорю, которые гуляют по социальным сетям – дипломные и так далее, а к научным публикациям авторитетных учёных из Оксфорда, из Кембриджа, из МГУ. И тех, кто начинает, и тех, кто заработал имя, для того чтобы люди работали с авторитетной проверенной информацией и сами для себя делали выводы.

Это первое. Говорят, пройдёт. Действительно, пройдёт, но я уверен, и думаю, что все согласны – наступит ещё больший спрос на профессионалов. Не на диплом. Я как преподаватель, в своё время декан, позволю себе сказать, плохой студент с десятого раза уговорит-таки преподавателя ему зачёт поставить. Спрос не на диплом, а спрос на специалистов, которые обладают знаниями. Так вот реферат, диплом можно скачать из Сети. Знания и свою будущую жизнь профессиональную скачать нельзя. Его надо нарабатывать самим. И вот сейчас молодёжь, все те студенты, которые учатся дистанционно у преподавателей, сейчас есть возможность работать с хорошей, проверенной научной информацией. Не тратить время на подделки.

# Коронавирус # общество # Роман Мотульский

Другие новости рубрики

Все новости
Как Нацбиблиотека помогает в борьбе с коронавирусом: «Мы бесплатно предоставили в открытом доступе всем медикам информацию»
16 апреля 2020 09:01

Как Нацбиблиотека помогает в борьбе с коронавирусом: «Мы бесплатно предоставили в открытом доступе всем медикам информацию»

«Приятно, что мы не одни». Самодельные маски передали в Круглянскую районную больницу школьники и учителя
16 апреля 2020 08:56

«Приятно, что мы не одни». Самодельные маски передали в Круглянскую районную больницу школьники и учителя

Президент Беларуси требует взвешенного подхода при амнистии осуждённых за наркопреступления
16 апреля 2020 08:47

Президент Беларуси требует взвешенного подхода при амнистии осуждённых за наркопреступления