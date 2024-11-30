О самых популярных киберуловках и как с этим бороться – поговорили с Дмитрием Стасюлевичем
30 ноября отмечают международный день защиты информации. О том, как обезопасить свои данные в сети и не стать жертвой киберпреступников, поговорили с нашим гостем Дмитрием Стасюлевичем, начальником управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома.
Александр Стасевич, ведущий:
Количество, я так понимаю, преступлений вот этих, кибер, оно не уменьшается. Какие на сегодняшний день у нас цифры?
Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингоросполкома:
Самая основная, самая цифра такая серьезная, о которой надо задуматься. Прошлый год, в принципе, и в этом будет что-то похожее. Это около 7 000, чуть меньше 7 000 преступлений за год зарегистрировано в городе Минске. Можно не тяжело посчитать, сколько это в день, сколько это в неделю. Все станет понятно, сколько их много и как активно злоумышленники работают целенаправленно в отношении граждан нашей страны.
Алеся Алехнович:
А какие самые популярные способы обмана сейчас? На что обращать внимание? И распознать с первых слов или с первых сообщений злоумышленника?
Дмитрий Стасюлевич:
Скажем так, самый распространенный способ все-таки совершения киберпреступлений в этом году – это продажа несуществующих товаров либо услуг на каких-то площадках. Для примера Instagram я приведу. Несуществующий товар размещается, указывается его заниженная стоимость, соответственно, люди переводят деньги, взамен не получают ничего.
Александр Стасевич:
А как правоохранительные органы борются с этим? Я так понял, что преступники развиваются, но и милиция не стоит на месте.
Дмитрий Стасюлевич:
Как я уже сказал и всегда говорю, у нас самое основное направление по борьбе с киберпреступностью – это профилактика. Поэтому обо всех способах совершения преступлений, всеми возможными средствами, которые у нас имеются, мы эту информацию пытаемся донести в массы, чтобы все знали, как, что работает, как действуют злоумышленники, новые способы появляются и как этому противостоять.
Подробности в видео.