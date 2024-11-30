О самых популярных киберуловках и как с этим бороться – поговорили с Дмитрием Стасюлевичем

30 ноября отмечают международный день защиты информации. О том, как обезопасить свои данные в сети и не стать жертвой киберпреступников, поговорили с нашим гостем Дмитрием Стасюлевичем, начальником управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома.

Александр Стасевич, ведущий: Количество, я так понимаю, преступлений вот этих, кибер, оно не уменьшается. Какие на сегодняшний день у нас цифры?

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингоросполкома:

Самая основная, самая цифра такая серьезная, о которой надо задуматься. Прошлый год, в принципе, и в этом будет что-то похожее. Это около 7 000, чуть меньше 7 000 преступлений за год зарегистрировано в городе Минске. Можно не тяжело посчитать, сколько это в день, сколько это в неделю. Все станет понятно, сколько их много и как активно злоумышленники работают целенаправленно в отношении граждан нашей страны.

Алеся Алехнович:

А какие самые популярные способы обмана сейчас? На что обращать внимание? И распознать с первых слов или с первых сообщений злоумышленника?

Дмитрий Стасюлевич:

Скажем так, самый распространенный способ все-таки совершения киберпреступлений в этом году – это продажа несуществующих товаров либо услуг на каких-то площадках. Для примера Instagram я приведу. Несуществующий товар размещается, указывается его заниженная стоимость, соответственно, люди переводят деньги, взамен не получают ничего.