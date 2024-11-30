Снимают стресс и расслабляют. Как сенсорная комната помогает детям с особенностями развития?

Столичные школы стремятся создать комфортные условия для обучения и психологической поддержки детей. Одна из таких инициатив – обустройство сенсорных комнат – уникального пространства, которое помогает детям развиваться и снимать стресс. Эмоциональное благополучие школьников положительно сказывается на их успеваемости и общем состоянии.

Лилия Хорсик, заместитель директора по учебной работе средней школы №104 имени Р. Н. Мачульского г. Минска: В 2013 году пришел первый ребенок с нарушением аутистического спектра и с 2013 года на базе нашей школы функционирует ресурсный центр: интегрированное обучение и воспитание. В 2022 году в нашей школе была открыта сенсорная комната, где могут расслабляться учащиеся с особенностями психофизического развития. На данный момент в школе обучаются 33 ребенка с особенностями психофизического развития, из них 15 учащихся с нарушениями аутистического спектра.

Когда Кате было три года, родители заметили некоторые особенности в ее поведении и речи. Они обратились к специалистам и после многочисленных обследований, врачи поставили девочке диагноз – аутизм. Эта новость стала серьезным испытанием для семьи, но они не сдались. Сейчас Катя учится в школе и ее состояние значительно улучшилось. Она начала лучше понимать окружающий мир, речь стала более связной и выросло желание взаимодействовать с людьми.

Екатерина Помозкова, мама:

В этом кабинете, конечно, она занимается с дефектологом, по необходимости с ней занимается психолог. Отдельно мы ходим заниматься английским, потому что у нее очень хорошее склонности к языкам, к музыке. В данной комнате релаксации ребенок успокаивается, если что-то где-то пошло не так, она здесь может расслабиться, дефектолог у нас очень хороший. Мы очень довольны и динамика вот за три года весьма значительна: и по речи, и по поведению.

Оборудование в сенсорных комнатах подбирается так, чтобы учитывать разные потребности детей: мягкие модули и коврики для создания безопасного пространства, световые панели и пузырьковые колонны помогают расслабляться. А интерактивные панели развивают моторику и когнитивные навыки.