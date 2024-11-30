В Афинах +16, в Софии дождь и снег. Погода в Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Средний температурный показатель в Париже составит 8 градусов днем. Жителей Австрии немного порадует солнце. В Вене воздух прогреется до +7. В Риме продолжится похолодание. В столице 13 градусов со знаком «плюс». Тем временем в Мадриде столбик поднимется до +14. В испанской столице обстановка сохранится малооблачной.

В Болгарии ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в среднем составит всего 5 градусов в дневные часы. Прохладно будет и в турецкой столице. В Анкаре отметка термометра понизится до +6. Обойдется без существенных осадков. 16 градусов со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге день пройдет малооблачно. В столице на 3 градуса выше 0 в дневные часы. В Вильнюсе +2. Осадки на этот раз обойдут стороной. Как, впрочем, и Варшаву. Значение термометра там поднимется до 5 градусов выше нуля. В Киеве +2 и преимущественно облачная с прояснениями погода. В Москве на 1 градус выше нулевого показателя. На этот раз существенных осадков не предвидится.