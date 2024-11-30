Синоптики рассказали, когда белорусам ждать настоящую зиму

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Первые дни декабря будут характеризоваться повышенным температурным режимом и дефицитом осадков. Под влиянием антициклона и воздушной массы, поступающей из Западной Европы, существенных осадков не прогнозируется. Велика вероятность образования тумана и слабых гололедных явлений в ночные часы. Локальные кратковременные осадки с преобладанием дождя вероятны лишь днем 3 декабря.

Температура воздуха в ночные часы от -3 до +3, при прояснениях в низких местах от -4 до -7, днем от 0 до +6. В среду через территорию республики прогнозируется прохождение холодного фронтального раздела. В эти сутки осадки смешанной фазы пройдут во многих районах страны. Температура воздуха в течение суток в основном составит от -3 до +3 градусов. К вечеру с поступлением воздушных масс из Скандинавии на дорогах образуется гололедица.

Во второй половине недели в атмосфере над Беларусью будут господствовать полярные воздушные массы, в результате чего погода приобретет зимний характер. Температура воздуха приблизится к климатической норме, местами будет ниже ее на 1-4 градуса.

В течение суток температура воздуха будет находиться в пределах от 0 до -7. Ночью при прояснениях, особенно в северо-восточных регионах, под утро воздух может остывать от -8 до +13 градусов. В юго-западных регионах дневная температура местами будет повышаться до слабоположительных значений. Местами прогнозируются осадки с преобладанием снега. Возможен туман и гололедные явления.

Подробный прогноз по стране.