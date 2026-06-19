Новости по тегу #Дмитрий Стасюлевич

Главная цель конкурса – сформировать новое поколение цифровых амбассадоров, которые могут не только повысить свой уровень знаний, но и научить сверстников, снижая риски онлайн-угроз.
Гражданам рекомендуют пользоваться сервисом в ситуациях, когда возникают малейшие сомнения – например, при подозрительно выгодных предложениях или общении с неизвестными продавцами.
Пытаются получить личные персональные данные. Пытаются получить код из SMS-сообщения, который получил потенциальный потерпевший. После этого осуществляют еще один звонок с другого номера опять тому человеку.
Зависит от способа, который выбрали злоумышленники для совершения противоправных действий.
Создание фишинговых ссылок – один из способов обмануть доверчивых пользователей.
30 ноября отмечают международный день защиты информации. О том, как обезопасить свои данные в сети и не стать жертвой киберпреступников, поговорили с нашим гостем Дмитрием Стасюлевичем, начальником управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома.
Пользователю в Telegram приходит сообщение от знакомого «Проголосуй за мою родственницу». И ссылка. Злоумышленники получают доступ к данным.
Столичная милиция проводит декаду кибербезопасности. О цифровой грамотности граждан и безопасности в интернете рассказал Дмитрий Стасюлевич.
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