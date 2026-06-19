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Новости по тегу #Дмитрий Стасюлевич

Цифровая безопасность – рассказываем о республиканском конкурсе для детей «КиберПраво: твой щит в Сети»
19 июня 2026 14:11

Цифровая безопасность – рассказываем о республиканском конкурсе для детей «КиберПраво: твой щит в Сети»

Милиция Минска запустила Telegram-бот для проверки подозрительных аккаунтов
10 апреля 2026 08:50

Милиция Минска запустила Telegram-бот для проверки подозрительных аккаунтов

«Звонки под видом работников поликлиник» – о новых схемах мошенничества поговорили с экспертом
06 апреля 2026 19:08

«Звонки под видом работников поликлиник» – о новых схемах мошенничества поговорили с экспертом

Какие категории граждан наиболее уязвимы перед киберпреступниками – рассказал эксперт
06 апреля 2026 19:07

Какие категории граждан наиболее уязвимы перед киберпреступниками – рассказал эксперт

«Самое распространённое киберпреступление – это мошенничество». Напоминаем, что нужно знать об уловках
02 февраля 2026 09:08

«Самое распространённое киберпреступление – это мошенничество». Напоминаем, что нужно знать об уловках

О самых популярных киберуловках и как с этим бороться – поговорили с Дмитрием Стасюлевичем
30 ноября 2024 15:13

О самых популярных киберуловках и как с этим бороться – поговорили с Дмитрием Стасюлевичем

«Проголосуй за мою племянницу!» Правоохранитель рассказал о новых схемах кибермошенников
13 ноября 2024 12:16

«Проголосуй за мою племянницу!» Правоохранитель рассказал о новых схемах кибермошенников

Как не попасть на удочку киберпреступников – рассказали в ГУВД Мингорисполкома
01 октября 2024 18:42

Как не попасть на удочку киберпреступников – рассказали в ГУВД Мингорисполкома

Мошенники придумали новые схемы обмана
24 июня 2024 18:22

Мошенники придумали новые схемы обмана

Звонят от имени сотовых операторов. Правоохранитель рассказал о новой схеме телефонных мошенников
28 мая 2024 12:25

Звонят от имени сотовых операторов. Правоохранитель рассказал о новой схеме телефонных мошенников

Как мошенники обманывают в  Instagram и кто чаще страдает от киберпреступников? Рассказали в управлении «К»
28 ноября 2023 07:40

Как мошенники обманывают в  Instagram и кто чаще страдает от киберпреступников? Рассказали в управлении «К»

Мошенники обманывают в Instagram! О новых методах кражи денег поговорили с правоохранителем
18 сентября 2023 14:00

Мошенники обманывают в Instagram! О новых методах кражи денег поговорили с правоохранителем