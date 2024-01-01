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О самом важном для каждого белоруса. О чём говорил Лукашенко в своём новогоднем поздравлении?

01 января 2024 10:56
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По-домашнему тепло, но в атмосфере особой торжественности Президент поздравил белорусов с Новым годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О самом важном для каждого белоруса. О чём говорил Лукашенко в своём новогоднем поздравлении?-1

Душевное новогоднее обращение главы государства слушали дома миллионы семей и тысячи людей на праздничных площадях. Ожидаемо, поздравление Первого в трендах YouTube. Сказано спокойно о самом важном. Звучание и общий тон настраивали на спокойный и общественный лад. Эти слова адресованы каждому соотечественнику. Юным белорусам и людям уже в почтенном возрасте. Тем, кто и в эти праздничные дни на боевом посту, и тем кто постоянно за штурвалом комбайна или в кабине пилота, у станков или за кафедрой. Это было обращением нашего Президента ко всем белорусам.

О самом важном для каждого белоруса. О чём говорил Лукашенко в своём новогоднем поздравлении?-4

Особенно актуальны эти слова в год 80-летия освобождения Беларуси, но и современная геополитическая турбулентность требует особого уважения к ратному труду. Знаково, что в этом году поздравление прозвучало из Зала торжественных церемоний.

Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу смотрите на нашем YouTube-канале, полный текст читайте здесь.

С белорусами, да и всем миром Президент говорил на фоне советских штандартов и символов независимой Беларуси. Это подчеркивает преемственность, дань уважения лучшим достижениям государства. Одним из брендов страны является качественная продукция. В эпоху мировой философии потребительского отношения Беларусь держит марку, сохраняя эталонное качество и уважительное отношение к прошлому. Сохраняя, приумножать – этот принцип должен стать ключевым для каждого в Год качества.

О самом важном для каждого белоруса. О чём говорил Лукашенко в своём новогоднем поздравлении?-7

В своем недолгом, но емком обращении Президент вспомнил тружеников хлебных нив, знаковые изменения на электоральном поле. Белорусов в 2024 году ждет единый день голосования, формирование ВНС, новые экономические вершины и освоение дальних рынков. Качественный лад зависит от общего настроения нации и успехов каждого отдельного белоруса.

# Новый год # общество # Александр Лукашенко

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