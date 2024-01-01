Новогодняя ночь в Беларуси прошла без происшествий. Как правоохранители обеспечивали безопасность?

Новости Беларуси. Ярко, весело, а главное – без происшествий. Тысячи правоохранителей провели новогоднюю ночь на службе, чтобы обеспечить порядок в местах массовых гуляний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во взаимодействии с организаторами мероприятий и другими структурами все площадки были тщательно проверены, в том числе саперно-пиротехническими группами. Был организован пропускной режим. К местам торжеств не допускали нетрезвых граждан.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси, начальник милиции общественной безопасности:

В ночь на 1 января более чем на полутора тысячах праздничных площадках страны прошли массовые гуляния. Наиболее значимые состоялись в Минске и областных центрах. Особое внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной безопасности граждан и дорожной безопасности. Оперативная обстановка в стране находилась под контролем, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено. Министерство внутренних дел благодарит граждан за понимание и культурное поведение.

Правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме. В приоритете – незамедлительное реагирование на поступающие сообщения и оказание помощи людям.