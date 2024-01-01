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В Беларуси зарплаты учителей вырастут с января 2024-го

01 января 2024 10:36
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Новости Беларуси. С наступлением первого месяца 2024-го белорусов ждут некоторые нововведения. Так, с 1 января повышается размер базовой ставки – теперь 250 рублей вместо 235, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ключевой элемент тарифной системы, на основе которого производится оплата труда. Соответственно, зарплаты бюджетников вырастут.

В Беларуси зарплаты учителей вырастут с января 2024-го-1

Изменятся данные расчетных листков и у учителей. Размер оплаты труда всех категорий педработников увеличится на 15 % от оклада. Речь о руководителях, учителях детских школ искусств, дефектологах, воспитателях продленки и других. Зарплаты преподавателей учреждений общего среднего и специального образования вырастут на 22 % от оклада, на 5 % – руководителей и специалистов из числа профессорско-преподавательского состава.

# Зарплаты в Беларуси # общество

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