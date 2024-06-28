О самом страшном полёте, отборе пилотов и рекордах по перевозкам. Поговорили с директором авиакомпании
Во всем мире сегодня насчитывается 45 тысяч аэропортов, 35 тысяч самолетов и сотни авиакомпаний, рассказали в программе «В поисках истины». Авиатранспорт давно завоевал сердца людей. К концу года, по прогнозам специалистов, мировой пассажиропоток подберется к отметке 10 миллиардов человек. А к середине столетия и вовсе вырастет в 2,5 раза. Немалый вклад в мировые цифры привносит и белорусская авиация.
Игорь Чергинец, генеральный директор национальной авиакомпании:
2019 год – мы перевезли рекордное количество пассажиров, 4 миллиона. Наш основной партнер – Национальный аэропорт Минск – более 5 миллионов. Впервые в истории существования – за все время не было таких цифр. Мы поставили рекорд. Ковид нас остановил. Пока мы не вышли на те объемы, но могу сказать, что в год в среднем перевозим 2 миллиона пассажиров. Я точно помню 2011 год, когда мы были счастливы, что перевезли первый миллион пассажиров.
Игорь Чергинец:
Только самого высокого уровня мы берем пилотов. Когда идет речь о выпускниках вузов. Молодые люди приходят с красным дипломом, отличными оценками – это еще ни о чем не говорит. У нас есть еще внутренний экзамен. Мы отбираем не по бумажке, что там написано, а проводим экзамены. Мы понимаем, кого мы берем. Это не велосипед, который можно без тормозов по двору гонять. Здесь это не проходит. Вся история авиации написана кровью, к сожалению.
Генеральный директор белорусской авиакомпании аэрофобией явно не страдает. Впрочем, призадумавшись, вспоминает: страшно было один раз в жизни.
Игорь Чергинец:
Около 17-18 лет назад была командировка из Минска в Киев. Необходимо было лететь на самолете Ан-24. Очень хороший, советский еще, самолет, до сих пор много таких самолетов летает. Одна из украинских авиакомпаний, которая уже не существует, выполняла рейс. И когда мы подходили к этому самолету (со своим опытом я могу оценить подготовку этого самолета к рейсу), то, что я там видел, что делается рядом с этим самолетом, как его готовят к рейсу… Честно говоря, было страшновато. Просто сели в самолет и полетели. Долетели благополучно.
«Я боюсь катастрофы». Пообщались с белоруской, которая страдает аэрофобией – подробности.