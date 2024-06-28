О самом страшном полёте, отборе пилотов и рекордах по перевозкам. Поговорили с директором авиакомпании

Во всем мире сегодня насчитывается 45 тысяч аэропортов, 35 тысяч самолетов и сотни авиакомпаний, рассказали в программе «В поисках истины». Авиатранспорт давно завоевал сердца людей. К концу года, по прогнозам специалистов, мировой пассажиропоток подберется к отметке 10 миллиардов человек. А к середине столетия и вовсе вырастет в 2,5 раза. Немалый вклад в мировые цифры привносит и белорусская авиация.

Игорь Чергинец, генеральный директор национальной авиакомпании:

2019 год – мы перевезли рекордное количество пассажиров, 4 миллиона. Наш основной партнер – Национальный аэропорт Минск – более 5 миллионов. Впервые в истории существования – за все время не было таких цифр. Мы поставили рекорд. Ковид нас остановил. Пока мы не вышли на те объемы, но могу сказать, что в год в среднем перевозим 2 миллиона пассажиров. Я точно помню 2011 год, когда мы были счастливы, что перевезли первый миллион пассажиров.

Игорь Чергинец:

Только самого высокого уровня мы берем пилотов. Когда идет речь о выпускниках вузов. Молодые люди приходят с красным дипломом, отличными оценками – это еще ни о чем не говорит. У нас есть еще внутренний экзамен. Мы отбираем не по бумажке, что там написано, а проводим экзамены. Мы понимаем, кого мы берем. Это не велосипед, который можно без тормозов по двору гонять. Здесь это не проходит. Вся история авиации написана кровью, к сожалению.