В Беларуси стартовали съемки художественного фильма «Высота»
В Беларуси начались съемки художественного фильма «Высота». Военно-историческая драма основана на рассекреченных архивных документах конца 1944 года. Картина расскажет о подвиге советских солдат при удержании стратегического рубежа в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Давайте с наслаждением и удовольствием, на пределе своих прекрасных профессиональных возможностей проведем это время нашей жизни, снимая замечательный фильм «Высота».
В основе сюжета – реальный бой у латвийского поселка Рундены. Взвод под командованием старшего лейтенанта Ахметгалина в течение суток сдерживал атаки превосходящих сил немецкой пехоты. 11 советских воинов уничтожили более 200 солдат противника. Большинство из них получили звания Героев Советского Союза посмертно.
Павел Иванов, режиссер фильма «Высота»:
Будем снимать такой живой камерой, чтобы максимально зритель почувствовал себя рядом с героями, чтобы он почувствовал себя одним из этих героев, что он вместе с нашими героями идет в окоп, идет на задание, идет через болото, идет навстречу танку. Мы будем стараться, чтобы добиться максимального присутствия. У нас сначала по одному актеру мы смотрели, потом были парные пробы, потом даже втроем мы собирали, потому что важно увидеть химию между героями, как они взаимодействуют.
Все натурные съемки пройдут на территории Беларуси и завершатся в течение месяца. Выход военной драмы «Высота» на экраны запланирован на 2027 год – премьера состоится в преддверии Дня Победы.