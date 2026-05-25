В Беларуси стартовали съемки художественного фильма «Высота»

В Беларуси начались съемки художественного фильма «Высота». Военно-историческая драма основана на рассекреченных архивных документах конца 1944 года. Картина расскажет о подвиге советских солдат при удержании стратегического рубежа в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давайте с наслаждением и удовольствием, на пределе своих прекрасных профессиональных возможностей проведем это время нашей жизни, снимая замечательный фильм «Высота».

В основе сюжета – реальный бой у латвийского поселка Рундены. Взвод под командованием старшего лейтенанта Ахметгалина в течение суток сдерживал атаки превосходящих сил немецкой пехоты. 11 советских воинов уничтожили более 200 солдат противника. Большинство из них получили звания Героев Советского Союза посмертно.