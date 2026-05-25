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В Беларуси стартовали съемки художественного фильма «Высота»

25 мая 2026 06:34
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В Беларуси начались съемки художественного фильма «Высота». Военно-историческая драма основана на рассекреченных архивных документах конца 1944 года. Картина расскажет о подвиге советских солдат при удержании стратегического рубежа в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовали съемки художественного фильма «Высота»-2

Давайте с наслаждением и удовольствием, на пределе своих прекрасных профессиональных возможностей проведем это время нашей жизни, снимая замечательный фильм «Высота». 

В основе сюжета – реальный бой у латвийского поселка Рундены. Взвод под командованием старшего лейтенанта Ахметгалина в течение суток сдерживал атаки превосходящих сил немецкой пехоты. 11 советских воинов уничтожили более 200 солдат противника. Большинство из них получили звания Героев Советского Союза посмертно.

В Беларуси стартовали съемки художественного фильма «Высота»-4

Павел Иванов, режиссер фильма «Высота»:
Будем снимать такой живой камерой, чтобы максимально зритель почувствовал себя рядом с героями, чтобы он почувствовал себя одним из этих героев, что он вместе с нашими героями идет в окоп, идет на задание, идет через болото, идет навстречу танку. Мы будем стараться, чтобы добиться максимального присутствия. У нас сначала по одному актеру мы смотрели, потом были парные пробы, потом даже втроем мы собирали, потому что важно увидеть химию между героями, как они взаимодействуют.

В Беларуси стартовали съемки художественного фильма «Высота»-6

Все натурные съемки пройдут на территории Беларуси и завершатся в течение месяца.  Выход военной драмы «Высота» на экраны запланирован на 2027 год – премьера состоится в преддверии Дня Победы.

# Кино # Павел Иванов # Великая Отечественная война

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