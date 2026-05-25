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В 2026 году для белорусских абитуриентов выделили более 33 тыс. бюджетных мест

25 мая 2026 06:18
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Более 33 тысяч бюджетных мест выделили в этом году для белорусских абитуриентов. Всего вузы страны готовы принять 49 тысяч первокурсников. Спрос на высшее образование остается стабильно высоким. В 2026 году количество абитуриентов может быть выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году для белорусских абитуриентов выделили более 33 тыс. бюджетных мест-2

Наиболее востребованными направлениями остаются педагогика, медицина, агросектор и инженерное дело. Именно на эти дефицитные кадры государство делает главную ставку. При этом традиционно высокий конкурс ожидается на популярные направления политология и дизайн. 

В 2026 году для белорусских абитуриентов выделили более 33 тыс. бюджетных мест-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Хотелось бы обратить внимание, что каждый абитуриент должен спокойно готовиться к экзаменам. Прозрачные и справедливые условия вступительной кампании являются неизменными на протяжении всех лет. Поэтому каждый абитуриент, который хорошо подготовился и успешно пройдет экзамены, сможет стать студентом университета.

Уже 26 мая выпускники школ сдадут первый централизованный экзамен. Прием документов в вузы начнется 12 июля. Списки первокурсников-бюджетников станут известны до 27 июля. 

# Андрей Иванец # Высшее образование в Беларуси # Вступительная кампания

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