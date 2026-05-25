В 2026 году для белорусских абитуриентов выделили более 33 тыс. бюджетных мест

Более 33 тысяч бюджетных мест выделили в этом году для белорусских абитуриентов. Всего вузы страны готовы принять 49 тысяч первокурсников. Спрос на высшее образование остается стабильно высоким. В 2026 году количество абитуриентов может быть выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее востребованными направлениями остаются педагогика, медицина, агросектор и инженерное дело. Именно на эти дефицитные кадры государство делает главную ставку. При этом традиционно высокий конкурс ожидается на популярные направления политология и дизайн.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Хотелось бы обратить внимание, что каждый абитуриент должен спокойно готовиться к экзаменам. Прозрачные и справедливые условия вступительной кампании являются неизменными на протяжении всех лет. Поэтому каждый абитуриент, который хорошо подготовился и успешно пройдет экзамены, сможет стать студентом университета.

Уже 26 мая выпускники школ сдадут первый централизованный экзамен. Прием документов в вузы начнется 12 июля. Списки первокурсников-бюджетников станут известны до 27 июля.