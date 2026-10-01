Новости по тегу #Авиакомпания

За несколько лет государство влило в компанию 545 миллионов евро. Волшебный грош возвращали в карман вручную, из бюджета. Но даже после этих вливаний перевозчику пришлось просить защиты от кредиторов.
Также отмечается, что пассажиров, которые пренебрегают дисциплиной, авиакомпании могут вносить в «черные списки».
В Минск 28 декабря прилетели около 200 человек. Практически столько же поднимется на борт в направлении столицы провинции Шэньси.
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