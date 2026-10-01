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Новости по тегу #Авиакомпания

«Волшебный грош» из госбюджета – почему вливания в airBaltic не помогли перевозчику
01 октября 2026 17:19

«Волшебный грош» из госбюджета – почему вливания в airBaltic не помогли перевозчику

Турецкие авиакомпании будут штрафовать пассажиров, встающих с мест до полной остановки двигателя
12 мая 2025 13:27

Турецкие авиакомпании будут штрафовать пассажиров, встающих с мест до полной остановки двигателя

Китайская авиакомпания Air China запустила рейс Минск – Сиань. Борт принял первых пассажиров
28 декабря 2024 17:23

Китайская авиакомпания Air China запустила рейс Минск – Сиань. Борт принял первых пассажиров

Стюардесса: пассажир лежал у меня на коленях весь рейс, были крокодильи слёзы – очень боялся
28 июня 2024 18:41

Стюардесса: пассажир лежал у меня на коленях весь рейс, были крокодильи слёзы – очень боялся

О самом страшном полёте, отборе пилотов и рекордах по перевозкам. Поговорили с директором авиакомпании
28 июня 2024 18:26

О самом страшном полёте, отборе пилотов и рекордах по перевозкам. Поговорили с директором авиакомпании

Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта
30 апреля 2024 17:34

Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта

Американская авиакомпания приостанавливает полёты самолёта Boeing 737
07 января 2024 07:43

Американская авиакомпания приостанавливает полёты самолёта Boeing 737

Летевший из Москвы пассажирский Boing совершил аварийную посадку на Сахалине
01 декабря 2023 06:08

Летевший из Москвы пассажирский Boing совершил аварийную посадку на Сахалине

«Белавиа» временно приостанавливает бронирование и продажу билетов
30 августа 2023 11:32

«Белавиа» временно приостанавливает бронирование и продажу билетов

Крупнейшая итальянская авиакомпания прекращает своё существование из-за пандемии
15 октября 2021 09:56

Крупнейшая итальянская авиакомпания прекращает своё существование из-за пандемии

29-й самолёт «Белавиа». Показываем новый Boeing 737-8 MAX, который прибыл в Беларусь
08 апреля 2021 20:43

29-й самолёт «Белавиа». Показываем новый Boeing 737-8 MAX, который прибыл в Беларусь

Он работает в «Белавиа» 33 года. Что думает пилот о новом Boeing 737-8 MAX?
08 апреля 2021 18:50

Он работает в «Белавиа» 33 года. Что думает пилот о новом Boeing 737-8 MAX?