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Блокадники и бывшие узники концлагерей попали на экскурсию во Дворец Независимости

28 июня 2024 18:21
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Эту пятницу, 28 июня, во Дворце Независимости можно назвать днем преемственности поколений. Утром Президент благодарил лучших выпускников и педагогов вузов, назвав их будущем нашей страны. А уже спустя несколько часов через те же двери прошли герои, которые это будущее нам обеспечил, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева об особенной экскурсии.

Блокадники и бывшие узники концлагерей попали на экскурсию во Дворец Независимости-1

Сколько гостей видели стены Дворца Независимости, наверное, никто не возьмется сосчитать. Лидеры государств, зарубежные делегации и журналисты, многочисленные участники президентских совещаний – только в дни официальных мероприятий по залам проходят десятки человек. Что до экскурсий, политическая площадка ежегодно принимает тысячи. Однако нынешняя экскурсия особенная в виду сразу нескольких причин. Проходит она накануне 80-й годовщины освобождения Беларуси. И гости под стать дате.

Блокадники и бывшие узники концлагерей попали на экскурсию во Дворец Независимости-4

Я блокадник Ленинграда. Прожил блокаду, все 900 дней. Безвыездно.

Блокадники и бывшие узники концлагерей попали на экскурсию во Дворец Независимости-7

Ляжем спать, просыпаемся утром в снегу. Мать ищет, поднимает одеяло. Дышим – значит живы еще.

Блокадники и бывшие узники концлагерей попали на экскурсию во Дворец Независимости-10

И пришли на пепелище, когда освободили нас русские войска, привезли на Родину. Мама целовала пепелище. Пепелище – оно свое, родное.

Блокадники и бывшие узники концлагерей попали на экскурсию во Дворец Независимости-13

Дворец Независимости – своего рода сокровищница. Построен белорусами из белорусского. Столы, люстры, витражи. Куда ни посмотришь – свое, родное. Но дело, конечно, не только в здании.

Блокадники и бывшие узники концлагерей попали на экскурсию во Дворец Независимости-16

Валерий Нейман, житель блокадного Ленинграда:
Впечатляет. Это грандиозное сооружение. Гордость нашей страны, ничего не скажешь. Все путем, сделано грамотно, интересно. Различные портреты оживляют этот зал. Не то, что голые стены настоящий живой зал.

Блокадники и бывшие узники концлагерей попали на экскурсию во Дворец Независимости-19

Здесь хранится не столько материальное, а история, гордость, достижения. Экспонаты, как фрагменты пазла, множатся. И ими вымощен путь нашей страны в будущее. Здесь, например, берегут паспорт о готовности и вводе в эксплуатацию БелАЭС. Здесь же находится белорусский флаг, который побывал в космосе.

Блокадники и бывшие узники концлагерей попали на экскурсию во Дворец Независимости-22

Елена Маковская, несовершеннолетний узник концлагеря:
Рада за это все, прямо слезы, плакала, этот космос, все следила за этой Мариной. Настолько приятно. И строительство хорошее посмотрите, какие строятся микрорайоны!

Блокадники и бывшие узники концлагерей попали на экскурсию во Дворец Независимости-25

Самый частый вопрос журналистов по завершению экскурсии: как вам? Говорят, первая реакция – самая честная. Но слова и оценки гостей дня сегодняшнего звучали и ощущались весомее. Ведь им есть с чем сравнивать.

Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Полина Королева

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