Блокадники и бывшие узники концлагерей попали на экскурсию во Дворец Независимости

Эту пятницу, 28 июня, во Дворце Независимости можно назвать днем преемственности поколений. Утром Президент благодарил лучших выпускников и педагогов вузов, назвав их будущем нашей страны. А уже спустя несколько часов через те же двери прошли герои, которые это будущее нам обеспечил, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полина Королева об особенной экскурсии.

Сколько гостей видели стены Дворца Независимости, наверное, никто не возьмется сосчитать. Лидеры государств, зарубежные делегации и журналисты, многочисленные участники президентских совещаний – только в дни официальных мероприятий по залам проходят десятки человек. Что до экскурсий, политическая площадка ежегодно принимает тысячи. Однако нынешняя экскурсия особенная в виду сразу нескольких причин. Проходит она накануне 80-й годовщины освобождения Беларуси. И гости под стать дате.

Я блокадник Ленинграда. Прожил блокаду, все 900 дней. Безвыездно.

Ляжем спать, просыпаемся утром в снегу. Мать ищет, поднимает одеяло. Дышим – значит живы еще.

И пришли на пепелище, когда освободили нас русские войска, привезли на Родину. Мама целовала пепелище. Пепелище – оно свое, родное.

Дворец Независимости – своего рода сокровищница. Построен белорусами из белорусского. Столы, люстры, витражи. Куда ни посмотришь – свое, родное. Но дело, конечно, не только в здании.

Валерий Нейман, житель блокадного Ленинграда:

Впечатляет. Это грандиозное сооружение. Гордость нашей страны, ничего не скажешь. Все путем, сделано грамотно, интересно. Различные портреты оживляют этот зал. Не то, что голые стены – настоящий живой зал.

Здесь хранится не столько материальное, а история, гордость, достижения. Экспонаты, как фрагменты пазла, множатся. И ими вымощен путь нашей страны в будущее. Здесь, например, берегут паспорт о готовности и вводе в эксплуатацию БелАЭС. Здесь же находится белорусский флаг, который побывал в космосе.

Елена Маковская, несовершеннолетний узник концлагеря:

Рада за это все, прямо слезы, плакала, этот космос, все следила за этой Мариной. Настолько приятно. И строительство хорошее – посмотрите, какие строятся микрорайоны!