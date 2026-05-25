Хирурги из Узбекистана прошли стажировку у коллег из Витебска

Без международного сотрудничества не может быть эффективного развития медицины. Именно интеграция передовых практик позволяет выводить качество медпомощи на новый уровень. И чем успешнее наработки, тем более ценным становится диалог специалистов. Именно за этим в Витебск приехала делегация специалистов из Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении 4 дней доктора и кандидаты медицинских наук знакомились с работой уникального центра «Хирургическая спинальная инфекция», который был создан 3 года назад на базе торакального отделения областной клинической больницы. Здесь оказывают помощь пациентам с гнойными заболеваниями позвоночника. Успешно лечение уже прошли около 340 человек. Врачи активно используют современные технологии. Только за 2025 год провели более 700 телемедицинских консультаций. Опытом поделились и с узбекскими специалистами. Для зарубежных коллег – мастер-класс по проведению мини-инвазивной операции на позвоночнике с применением аддитивных технологий.

Артем Корнилов, заведующий ОНПЦ «Хирургическая спинальная инфекция» Витебской областной клинической больницы: Индивидуальные импланты мы применяем давно и уже прооперировали с их помощью более 120 человек. Это нам позволило перейти к мини-инвазивным методикам, особенно на грудном отделе позвоночника, это торакоскопические операции. Поэтому коллеги приехали к нам, мы им передаем свой опыт, показываем возможности современной аппаратуры.

Примкул Назиров, научный руководитель Республиканского центра пульмонологии и фтизиатрии Ташкента:

Смотрели несколько операций, они выполняются на мировом уровне, на очень высоком уровне проводятся. Конечно, обязательно будем внедрять у себя в Ташкенте, в нашей практике. Я думаю, что это только польза и нам, и нашим больным.

Витебские врачи совместно с коллегами из Узбекистана провели серию совместных операций. Кроме того, подписаны договоры о сотрудничестве между учреждениями здравоохранения двух стран.